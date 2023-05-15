https://ria.ru/20230515/podderzhka-1871958509.html
В Москве усилят поддержку женщин-предпринимателей
В Москве усилят поддержку женщин-предпринимателей - РИА Новости, 15.05.2023
В Москве усилят поддержку женщин-предпринимателей
Москва усилит поддержку женщин-предпринимателей и скорректирует под их запрос бесплатные образовательные курсы, сообщил РИА Новости руководитель столичного... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:44
2023-05-15T17:44
2023-05-15T17:44
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва усилит поддержку женщин-предпринимателей и скорректирует под их запрос бесплатные образовательные курсы, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инвестиционного развития Алексей Фурсин. "Наша ближайшая задача - усилить поддержку столичных предпринимательниц, дать им опору, возможно - скорректировать под их запрос бесплатные образовательные курсы или даже создать отдельные программы по сферам деятельности, которыми интересуются женщины: бьюти, швейное производство, розничная торговля", - сказал Фурсин. Кроме того, Фурсин отметил, что московские бизнес-леди охотнее мужчин прокачивают свои предпринимательские навыки. "По данным опроса "Малый бизнес Москвы" (МБМ), среди начинающих и действующих предпринимателей из числа клиентов МБМ в I квартале 2023 года за образовательной поддержкой обратилось более 43% женщин и 29% мужчин. Оставшиеся 28% предпочли воспользоваться другими продуктами", - сказал Фурсин. По словам руководителя департамента, спрос на женские акселерационные программы велик, с начала года их посетили около 53% предпринимательниц. Однако если рассмотреть отдельно мужскую аудиторию опроса, то для них более интересны информационные технологии и e-commerce – более 47%. Московская неделя предпринимательства в этом году пройдет с 22 по 28 мая. Ее ключевым событием станет Московский предпринимательский форум, запланированный на 22-23 мая.
https://ria.ru/20230510/biznes-kongress-1870868957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), общество
Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Общество
В Москве усилят поддержку женщин-предпринимателей
Глава департамента Фурсин: в Москве усилят поддержку женщин-предпринимателей
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва усилит поддержку женщин-предпринимателей и скорректирует под их запрос бесплатные образовательные курсы, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инвестиционного развития Алексей Фурсин.
"Наша ближайшая задача - усилить поддержку столичных предпринимательниц, дать им опору, возможно - скорректировать под их запрос бесплатные образовательные курсы или даже создать отдельные программы по сферам деятельности, которыми интересуются женщины: бьюти, швейное производство, розничная торговля", - сказал Фурсин.
Кроме того, Фурсин отметил, что московские бизнес-леди охотнее мужчин прокачивают свои предпринимательские навыки.
"По данным опроса "Малый бизнес Москвы" (МБМ), среди начинающих и действующих предпринимателей из числа клиентов МБМ в I квартале 2023 года за образовательной поддержкой обратилось более 43% женщин и 29% мужчин. Оставшиеся 28% предпочли воспользоваться другими продуктами", - сказал Фурсин.
По словам руководителя департамента, спрос на женские акселерационные программы велик, с начала года их посетили около 53% предпринимательниц. Однако если рассмотреть отдельно мужскую аудиторию опроса, то для них более интересны информационные технологии и e-commerce – более 47%.
Московская неделя предпринимательства в этом году пройдет с 22 по 28 мая. Ее ключевым событием станет Московский предпринимательский форум, запланированный на 22-23 мая.
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