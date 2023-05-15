https://ria.ru/20230515/podderzhka-1871958509.html

В Москве усилят поддержку женщин-предпринимателей

В Москве усилят поддержку женщин-предпринимателей - РИА Новости, 15.05.2023

В Москве усилят поддержку женщин-предпринимателей

Москва усилит поддержку женщин-предпринимателей и скорректирует под их запрос бесплатные образовательные курсы, сообщил РИА Новости руководитель столичного... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:44

2023-05-15T17:44

2023-05-15T17:44

москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва усилит поддержку женщин-предпринимателей и скорректирует под их запрос бесплатные образовательные курсы, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инвестиционного развития Алексей Фурсин. "Наша ближайшая задача - усилить поддержку столичных предпринимательниц, дать им опору, возможно - скорректировать под их запрос бесплатные образовательные курсы или даже создать отдельные программы по сферам деятельности, которыми интересуются женщины: бьюти, швейное производство, розничная торговля", - сказал Фурсин. Кроме того, Фурсин отметил, что московские бизнес-леди охотнее мужчин прокачивают свои предпринимательские навыки. "По данным опроса "Малый бизнес Москвы" (МБМ), среди начинающих и действующих предпринимателей из числа клиентов МБМ в I квартале 2023 года за образовательной поддержкой обратилось более 43% женщин и 29% мужчин. Оставшиеся 28% предпочли воспользоваться другими продуктами", - сказал Фурсин. По словам руководителя департамента, спрос на женские акселерационные программы велик, с начала года их посетили около 53% предпринимательниц. Однако если рассмотреть отдельно мужскую аудиторию опроса, то для них более интересны информационные технологии и e-commerce – более 47%. Московская неделя предпринимательства в этом году пройдет с 22 по 28 мая. Ее ключевым событием станет Московский предпринимательский форум, запланированный на 22-23 мая.

https://ria.ru/20230510/biznes-kongress-1870868957.html

москва

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москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), общество