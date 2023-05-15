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В Словакии пообещали, что поддержка Украине будет продолжаться - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/podderzhka-1871897551.html
В Словакии пообещали, что поддержка Украине будет продолжаться
В Словакии пообещали, что поддержка Украине будет продолжаться - РИА Новости, 15.05.2023
В Словакии пообещали, что поддержка Украине будет продолжаться
Украина нуждается в поддержке Словакии, поэтому она будет продолжаться, заявил словацкий министр обороны Мартин Скленар, вступивший в должность в понедельник. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:07
2023-05-15T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Украина нуждается в поддержке Словакии, поэтому она будет продолжаться, заявил словацкий министр обороны Мартин Скленар, вступивший в должность в понедельник. Во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский официально попросил теперь уже бывшего словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу. В апреле Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине. Бывший премьер-министр, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/pomosch-1871882985.html
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871805385.html
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в мире, украина, словакия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия
В Словакии пообещали, что поддержка Украине будет продолжаться

Новый министр обороны Словакии Скленар пообещал, что поддержка Украине будет продолжаться

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Украина нуждается в поддержке Словакии, поэтому она будет продолжаться, заявил словацкий министр обороны Мартин Скленар, вступивший в должность в понедельник.
«
"Украине нужна наша поддержка, нужна наша помощь, поэтому наша поддержка будет продолжаться", - сказал Скленар в ходе заявления для прессы, на котором присутствовали все члены нового кабмина Словакии, назначенного в понедельник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Британский генерал рассказал, при каких условиях Киев лишится помощи Запада
Вчера, 14:37
Во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский официально попросил теперь уже бывшего словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу. В апреле Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине. Бывший премьер-министр, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Белый дом обсуждает новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ
Вчера, 12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакия
 
 
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