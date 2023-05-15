https://ria.ru/20230515/podderzhka-1871785911.html

Объем поддержки сделок через платформу "Мой экспорт" превысил $57 млн

Объем поддержки сделок через платформу "Мой экспорт" превысил $57 млн - РИА Новости, 15.05.2023

Объем поддержки сделок через платформу "Мой экспорт" превысил $57 млн

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал отечественных предпринимателей на сумму свыше 57,7 миллионов долларов через цифровую платформу "Мой... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:38

2023-05-15T11:38

2023-05-15T11:38

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал отечественных предпринимателей на сумму свыше 57,7 миллионов долларов через цифровую платформу "Мой экспорт", которая начала свою работу в 2020 году, сообщает центр."Наибольшие объемы торговли у компаний из Центрального (77,2%), Сибирского (12,1%) и Приволжского (3,5%) федеральных округов. Следом идут Южный (3,1%), Дальневосточный (2,1%), Северо-Западный (1,6%), Северо-Кавказский (0,3%) и Уральский (0,1%) федеральные округа", - говорится в сообщении."Цифровизация взаимодействия экспортера с государством помогает компаниям быстрее получить поддержку на всех этапах внешнеэкономической деятельности. Это важно в том числе и для регионального бизнеса, который больше не должен ждать, когда в Москве наступит утро и можно будет позвонить, отправить документы или получить консультацию: услуги на цифровой платформе "Мой экспорт" доступны 24/7 в любом уголке страны", - отметил вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексей Скляр.Самые популярные услуги среди пользователей платформы – участие в международных выставках и ярмарках, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, оформление сертификата свободной продажи, а также компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК и промышленной продукции.

https://ria.ru/20230515/rets-1871782507.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия