https://ria.ru/20230515/podderzhka-1871785911.html
Объем поддержки сделок через платформу "Мой экспорт" превысил $57 млн
Объем поддержки сделок через платформу "Мой экспорт" превысил $57 млн - РИА Новости, 15.05.2023
Объем поддержки сделок через платформу "Мой экспорт" превысил $57 млн
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал отечественных предпринимателей на сумму свыше 57,7 миллионов долларов через цифровую платформу "Мой... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:38
2023-05-15T11:38
2023-05-15T11:38
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749055804_0:264:3053:1981_1920x0_80_0_0_8a2053f6fcb8bd0b67793674a9c6ed4e.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал отечественных предпринимателей на сумму свыше 57,7 миллионов долларов через цифровую платформу "Мой экспорт", которая начала свою работу в 2020 году, сообщает центр."Наибольшие объемы торговли у компаний из Центрального (77,2%), Сибирского (12,1%) и Приволжского (3,5%) федеральных округов. Следом идут Южный (3,1%), Дальневосточный (2,1%), Северо-Западный (1,6%), Северо-Кавказский (0,3%) и Уральский (0,1%) федеральные округа", - говорится в сообщении."Цифровизация взаимодействия экспортера с государством помогает компаниям быстрее получить поддержку на всех этапах внешнеэкономической деятельности. Это важно в том числе и для регионального бизнеса, который больше не должен ждать, когда в Москве наступит утро и можно будет позвонить, отправить документы или получить консультацию: услуги на цифровой платформе "Мой экспорт" доступны 24/7 в любом уголке страны", - отметил вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексей Скляр.Самые популярные услуги среди пользователей платформы – участие в международных выставках и ярмарках, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, оформление сертификата свободной продажи, а также компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК и промышленной продукции.
https://ria.ru/20230515/rets-1871782507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749055804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aad18ad47aab799f1f43b0d0e3147333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал отечественных предпринимателей на сумму свыше 57,7 миллионов долларов через цифровую платформу "Мой экспорт", которая начала свою работу в 2020 году, сообщает центр.
"Наибольшие объемы торговли у компаний из Центрального (77,2%), Сибирского (12,1%) и Приволжского (3,5%) федеральных округов. Следом идут Южный (3,1%), Дальневосточный (2,1%), Северо-Западный (1,6%), Северо-Кавказский (0,3%) и Уральский (0,1%) федеральные округа", - говорится в сообщении.
РЭЦ назвал три запроса от регионов по развитию экспортного потенциала
"Цифровизация взаимодействия экспортера с государством помогает компаниям быстрее получить поддержку на всех этапах внешнеэкономической деятельности. Это важно в том числе и для регионального бизнеса, который больше не должен ждать, когда в Москве наступит утро и можно будет позвонить, отправить документы или получить консультацию: услуги на цифровой платформе "Мой экспорт" доступны 24/7 в любом уголке страны", - отметил вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексей Скляр.
Самые популярные услуги среди пользователей платформы – участие в международных выставках и ярмарках, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, оформление сертификата свободной продажи, а также компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК и промышленной продукции.