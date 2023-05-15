https://ria.ru/20230515/pistolet-1871800391.html

В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом

В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом - РИА Новости, 15.05.2023

В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом

Полицейские задержали в Казани нетрезвого мужчину, который ходил по улице с похожим на пистолет предметом, сообщило в понедельник МВД по Татарстану. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:24

2023-05-15T12:24

2023-05-15T12:25

происшествия

казань

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Полицейские задержали в Казани нетрезвого мужчину, который ходил по улице с похожим на пистолет предметом, сообщило в понедельник МВД по Татарстану. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел 46-летнего мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. В отношении него составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". МВД отмечает, что в настоящее время предмет, конструктивно схожий с пистолетом, направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, казань, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан)