https://ria.ru/20230515/pistolet-1871800391.html
В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом
В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом - РИА Новости, 15.05.2023
В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом
Полицейские задержали в Казани нетрезвого мужчину, который ходил по улице с похожим на пистолет предметом, сообщило в понедельник МВД по Татарстану. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:24
2023-05-15T12:24
2023-05-15T12:25
происшествия
казань
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Полицейские задержали в Казани нетрезвого мужчину, который ходил по улице с похожим на пистолет предметом, сообщило в понедельник МВД по Татарстану. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел 46-летнего мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. В отношении него составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". МВД отмечает, что в настоящее время предмет, конструктивно схожий с пистолетом, направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом
Полиция задержала на улице Юлиуса Фучика в Казани пьяного 46-летнего мужчину с пистолетом