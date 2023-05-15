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В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом - РИА Новости, 15.05.2023
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12:24 15.05.2023 (обновлено: 12:25 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/pistolet-1871800391.html
В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом
В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом - РИА Новости, 15.05.2023
В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом
Полицейские задержали в Казани нетрезвого мужчину, который ходил по улице с похожим на пистолет предметом, сообщило в понедельник МВД по Татарстану. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:24
2023-05-15T12:25
происшествия
казань
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Полицейские задержали в Казани нетрезвого мужчину, который ходил по улице с похожим на пистолет предметом, сообщило в понедельник МВД по Татарстану. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел 46-летнего мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. В отношении него составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". МВД отмечает, что в настоящее время предмет, конструктивно схожий с пистолетом, направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, казань, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом

Полиция задержала на улице Юлиуса Фучика в Казани пьяного 46-летнего мужчину с пистолетом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Полицейские задержали в Казани нетрезвого мужчину, который ходил по улице с похожим на пистолет предметом, сообщило в понедельник МВД по Татарстану.
«
"В отдел полиции "Сафиуллина" УМВД России по Казани 11 мая поступило сообщение, что во дворе дома по улице Юлиуса Фучика ходит мужчина с пневматическим пистолетом", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел 46-летнего мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. В отношении него составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
МВД отмечает, что в настоящее время предмет, конструктивно схожий с пистолетом, направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияКазаньРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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