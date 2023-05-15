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На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты из Москвы в Тбилиси - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
19:23 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/perelet-1871995594.html
На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты из Москвы в Тбилиси
На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты из Москвы в Тбилиси - РИА Новости, 15.05.2023
На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты из Москвы в Тбилиси
Авиабилеты из Москвы в Тбилиси появились в продаже на сайте авиакомпании "Азимут". РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:23
2023-05-15T19:23
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тбилиси
грузия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Авиабилеты из Москвы в Тбилиси появились в продаже на сайте авиакомпании "Азимут". Как сообщили ранее в понедельник в агентстве гражданской авиации Грузии, российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на авиаперелеты из Москвы в Тбилиси, рейсы будут выполняться семь раз в неделю с 17 мая. На сайте авиакомпании "Азимут" билеты в Грузию появились в продаже в понедельник вечером. В разделах "Откуда" и "Куда" появилось направление "Тбилиси".
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москва, тбилиси, грузия
Туризм, Москва, Тбилиси, Грузия
На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты из Москвы в Тбилиси

На сайте авиакомпании "Азимут" появились билеты на рейсы из Москвы в Тбилиси

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Авиабилеты из Москвы в Тбилиси появились в продаже на сайте авиакомпании "Азимут".
Как сообщили ранее в понедельник в агентстве гражданской авиации Грузии, российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на авиаперелеты из Москвы в Тбилиси, рейсы будут выполняться семь раз в неделю с 17 мая.
На сайте авиакомпании "Азимут" билеты в Грузию появились в продаже в понедельник вечером. В разделах "Откуда" и "Куда" появилось направление "Тбилиси".
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