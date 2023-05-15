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На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты из Москвы в Тбилиси

На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты из Москвы в Тбилиси - РИА Новости, 15.05.2023

На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты из Москвы в Тбилиси

Авиабилеты из Москвы в Тбилиси появились в продаже на сайте авиакомпании "Азимут". РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:23

2023-05-15T19:23

2023-05-15T19:23

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Авиабилеты из Москвы в Тбилиси появились в продаже на сайте авиакомпании "Азимут". Как сообщили ранее в понедельник в агентстве гражданской авиации Грузии, российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на авиаперелеты из Москвы в Тбилиси, рейсы будут выполняться семь раз в неделю с 17 мая. На сайте авиакомпании "Азимут" билеты в Грузию появились в продаже в понедельник вечером. В разделах "Откуда" и "Куда" появилось направление "Тбилиси".

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