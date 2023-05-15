На маршруты в Пензе выйдут более 90 новых троллейбусов
На маршруты в Пензе до конца года выйдут 94 новых троллейбуса
© Depositphotos.com / can400Пенза
© Depositphotos.com / can400
Пенза. Архивное фото
ПЕНЗА, 15 мая - РИА Новости. Свыше 90 новых троллейбусов до конца текущего года выйдут на маршруты в Пензе, первые десять из них уже вышли в рейс в понедельник, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Сегодня мы запустили 10 машин, а всего в этом году на пензенские маршруты выйдет 94 новых троллейбуса. Мы заменим весь изношенный парк, который сильно устарел. Впервые со времени распада СССР в нашем регионе ведется модернизация троллейбусного движения", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.
Уточняется, что контракт на поставку пассажирских троллейбусов был заключен в конце минувшего года с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Новые машины оснащены системой автономного хода на 20 километров, оборудованы для перевозки маломобильных групп населения, защищены от самопроизвольного движения.
Глава региона лично проехал в общественном транспорте несколько остановок, отметив комфортабельность салона, работу электронной системы информирования, удобство безналичной оплаты проезда.
"Перед началом реформы общественного транспорта мы проводили опрос общественного мнения, и основная масса опрошенных высказалась за сохранение троллейбусов. Мы продолжим развивать этот вид транспорта. В ближайшей перспективе продлить троллейбусные маршруты до (микрорайона) "Города Спутника", там начинаем строить контактные сети, появятся также две подстанции и депо. Прорабатываем вопрос изменения маршрутной сети и введения проездных билетов", - отметил губернатор.
Мельниченко в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором запечатлено, как он едет в троллейбусе маршрута №7 "Запрудный - Аэропорт", наличными оплачивает проезд кондуктору, побеседовал с пассажирами о перспективах развития троллейбусных маршрутов. "Новые троллейбусы легко заметить - они яркие, в цветах флага Пензенской области, желтом и зеленом", - написал он.