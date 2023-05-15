https://ria.ru/20230515/park-1871756445.html
Ефимов: на площадке ОЭЗ в парке "Руднево" создадут до 20 тысяч рабочих мест
Ефимов: на площадке ОЭЗ в парке "Руднево" создадут до 20 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 15.05.2023
Ефимов: на площадке ОЭЗ в парке "Руднево" создадут до 20 тысяч рабочих мест
В индустриальном парке "Руднево", входящем в ОЭЗ "Технополис Москва", в ближайшие несколько лет планируется создать от 15 до 20 тысяч рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:10
2023-05-15T10:10
2023-05-15T10:10
москва
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В индустриальном парке "Руднево", входящем в ОЭЗ "Технополис Москва", в ближайшие несколько лет планируется создать от 15 до 20 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В индустриальном парке уже расположились производители беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья. К 2025 году площадь возведенных промышленных объектов увеличится более, чем в шесть раз, при этом будет создано до 20 тысяч новых рабочих мест", — сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он напомнил, что первой производство на территории площадки "Руднево" открыла компания "Аэромакс" в рамках Федерального центра беспилотных авиационных систем. В будущем предприятие планирует значительно расширить производство для увеличения объемов выпуска гражданских беспилотных летательных аппаратов.В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский указал, что в "Руднево" компании могут разместить производство как в уже готовых корпусах, так и договориться о строительстве завода под ключ под конкретные требования. При этом предприятия, размещающие производство в "Руднево", могут получить статус резидента ОЭЗ, дающий налоговые и таможенные льготы.
https://ria.ru/20230510/ovchinskiy-1870723429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Москва, Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В индустриальном парке "Руднево", входящем в ОЭЗ "Технополис Москва", в ближайшие несколько лет планируется создать от 15 до 20 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В индустриальном парке уже расположились производители беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья. К 2025 году площадь возведенных промышленных объектов увеличится более, чем в шесть раз, при этом будет создано до 20 тысяч новых рабочих мест", — сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он напомнил, что первой производство на территории площадки "Руднево" открыла компания "Аэромакс" в рамках Федерального центра беспилотных авиационных систем. В будущем предприятие планирует значительно расширить производство для увеличения объемов выпуска гражданских беспилотных летательных аппаратов.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
указал, что в "Руднево" компании могут разместить производство как в уже готовых корпусах, так и договориться о строительстве завода под ключ под конкретные требования. При этом предприятия, размещающие производство в "Руднево", могут получить статус резидента ОЭЗ, дающий налоговые и таможенные льготы.
Овчинский: "Открой#Моспром" начал запись на экскурсии по заводам и фабрикам