https://ria.ru/20230515/panfilov-1871766575.html

Директор "Ленкома" рассказал о состоянии здоровья Глеба Панфилова

Директор "Ленкома" рассказал о состоянии здоровья Глеба Панфилова - РИА Новости, 15.05.2023

Директор "Ленкома" рассказал о состоянии здоровья Глеба Панфилова

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, остается в больнице, где сейчас врачи борются с возникшей пневмонией, сообщил директор... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:40

2023-05-15T10:40

2023-05-15T12:59

культура

новости культуры

глеб панфилов

марк варшавер

москва

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871120886_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_0a6d52517634c17a59a35f686e86d71a.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, остается в больнице, где сейчас врачи борются с возникшей пневмонией, сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. "Глеб Анатольевич разговаривает, на все реагирует, но сейчас у него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием", - сказал Варшавер РИА Новости. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда Панфилова госпитализировали в прошлый четверг, в понедельник сообщили РИА Новости, что режиссер остается в тяжелом состоянии. "Состояние тяжелое", - сказал представитель медучреждения.Ранее Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилов госпитализирован в четверг в институт Склифосовского в Москве с инсультом. В медучреждении РИА Новости рассказали, что режиссер находится в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20221113/kino-1831157381.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, глеб панфилов, марк варшавер, москва, здоровье - общество