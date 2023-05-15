https://ria.ru/20230515/panfilov-1871766575.html
Директор "Ленкома" рассказал о состоянии здоровья Глеба Панфилова
Директор "Ленкома" рассказал о состоянии здоровья Глеба Панфилова - РИА Новости, 15.05.2023
Директор "Ленкома" рассказал о состоянии здоровья Глеба Панфилова
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, остается в больнице, где сейчас врачи борются с возникшей пневмонией, сообщил директор... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:40
2023-05-15T10:40
2023-05-15T12:59
культура
новости культуры
глеб панфилов
марк варшавер
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, остается в больнице, где сейчас врачи борются с возникшей пневмонией, сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. "Глеб Анатольевич разговаривает, на все реагирует, но сейчас у него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием", - сказал Варшавер РИА Новости. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда Панфилова госпитализировали в прошлый четверг, в понедельник сообщили РИА Новости, что режиссер остается в тяжелом состоянии. "Состояние тяжелое", - сказал представитель медучреждения.Ранее Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилов госпитализирован в четверг в институт Склифосовского в Москве с инсультом. В медучреждении РИА Новости рассказали, что режиссер находится в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20221113/kino-1831157381.html
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новости культуры, глеб панфилов, марк варшавер, москва, здоровье - общество
Культура, Новости культуры, Глеб Панфилов, Марк Варшавер, Москва, Здоровье - Общество
Директор "Ленкома" рассказал о состоянии здоровья Глеба Панфилова
Директор "Ленкома" Варшавер заявил, что у Глеба Панфилова развилась пневмония
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, остается в больнице, где сейчас врачи борются с возникшей пневмонией, сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
"Глеб Анатольевич разговаривает, на все реагирует, но сейчас у него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием", - сказал Варшавер РИА Новости.
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда Панфилова госпитализировали в прошлый четверг, в понедельник сообщили РИА Новости, что режиссер остается в тяжелом состоянии. "Состояние тяжелое", - сказал представитель медучреждения.
Ранее Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилов госпитализирован в четверг в институт Склифосовского в Москве
с инсультом. В медучреждении РИА Новости рассказали, что режиссер находится в тяжелом состоянии.
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