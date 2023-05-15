https://ria.ru/20230515/ozdorovlenie-1871974344.html

В Ростовской области на оздоровление детей направят 1,6 миллиарда рублей

В Ростовской области на оздоровление детей направят 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.05.2023

В Ростовской области на оздоровление детей направят 1,6 миллиарда рублей

Более 1,6 миллиарда рублей направят на проведение детской оздоровительной кампании в Ростовской области в 2023 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:27

2023-05-15T18:27

2023-05-15T18:27

ростовская область

ростовская область

россия

игорь гуськов

татьяна голикова

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Более 1,6 миллиарда рублей направят на проведение детской оздоровительной кампании в Ростовской области в 2023 году, сообщает правительство региона. "Более 1,6 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете Ростовской области на проведение детской оздоровительной кампании, что на 21% больше прошлого года", - рассказал первый заместитель главы региона Игорь Гуськов на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Он уточнил, что из указанных средств более 1 миллиарда рублей направлено на закупку путевок, 424 миллиона - на выплату компенсаций за путевки, 192 миллиона - на питание в пришкольных лагерях. В летний период планируется деятельность 854 организаций отдыха, в том числе 825 пришкольных лагерей, 28 загородных и санаторных, одного палаточного лагеря. "В подготовительных мероприятиях особое внимание уделено обеспечению качественной водой, подбору поставщиков продуктов и услуг питания, наличию медицинских документов у детей и работников, в том числе прививок от кори", - добавил первый замглавы региона. Он отметил, что Ростовская область стала участником программы по предоставлению субсидии из федерального бюджета на создание некапитальных объектов отдыха детей и их оздоровления. В рамках проекта в детском оздоровительном комплексе "Спутник" возведено пять таких объектов. Закончены отделочные работы, закуплена необходимая мебель. В ближайшие дни будут завершены работы по благоустройству и оснащению комнат. Новые корпуса позволят в течение года дополнительно принять на отдых почти 1 тысячу детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Первые смены в Ростовской области стартуют 25 мая. Всего в лагерях планируют оздоровить 126,8 тысячи детей, в том числе в летний период - 82,4 тысячи. Всего летом различными формами отдыха, досуга, оздоровления и временной занятости планируется охватить не менее 350 тысяч ребят.

https://ria.ru/20230515/mikroavtobusy-1871955979.html

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ростовская область, россия, игорь гуськов, татьяна голикова