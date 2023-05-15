https://ria.ru/20230515/oruzhie-1872007330.html

Британское вооружение не принесет победы Киеву, считает эксперт

Британское вооружение не принесет победы Киеву, считает эксперт - РИА Новости, 15.05.2023

Британское вооружение не принесет победы Киеву, считает эксперт

Поставки британского вооружения лишь продлят конфликт еще на несколько месяцев, но не принесут Киеву победу, заявил в понедельник РИА Новости европейский... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:29

2023-05-15T20:29

2023-05-15T20:29

украина

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

россия

f-16

великобритания

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Поставки британского вооружения лишь продлят конфликт еще на несколько месяцев, но не принесут Киеву победу, заявил в понедельник РИА Новости европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. "Новые виды вооружения не позволят Киеву победить в конфликте или даже успешно провести столько ожидаемое весеннее наступление. Они лишь продлят противостояние еще на пару месяцев", – сказал он. Поставки все более новых видов вооружений Великобританией Киеву могут иметь эффект снежного кома для некоторых других стран НАТО, стимулируя их к отказу от тех лимитов поддержки украинского режима, которых они ранее придерживались, сказал собеседник РИА Новости. Однако, добавил он, ни танки "Челленджер", ни новые ракеты Storm Shadow, ни самолеты F-16, которые так желает получить украинский лидер Владимир Зеленский, не являются "чудо-оружием". По мнению Моро, страны НАТО теперь не могут сдать назад и поставляют оружие в количестве, достаточном для поддержания конфликта, но не позволяющем Киеву одержать победу. Он отметил, что лишь Турция и Венгрия смогли избежать этого. "Для Джо Байдена и Демократической партии США ситуация еще хуже: если Украина потерпит поражение позднее, в следующем году, это обязательно повлияет на результаты президентских выборов 5 ноября следующего года", - добавил он. Моро отметил, что пока Украина довольствуется малыми успехами, в то время как российская артиллерия на фоне подготавливаемого Киевом контрнаступления систематично уничтожает личный состав и базы снабжения ВСУ. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ. Ранее власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Как написала газета Guardian, Владимир Зеленский обсудил в понедельник с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871994983.html

https://ria.ru/20230515/pomosch-1871882985.html

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

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украина, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, россия, f-16, великобритания