https://ria.ru/20230515/oruzhie-1871820035.html

Песков прокомментировал накачивание Великобританией Украины оружием

Песков прокомментировал накачивание Великобританией Украины оружием - РИА Новости, 15.05.2023

Песков прокомментировал накачивание Великобританией Украины оружием

Великобритания своими действиями претендует на передовые позиции среди стран, накачивающих оружием Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:01

2023-05-15T13:01

2023-05-15T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

великобритания

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Великобритания своими действиями претендует на передовые позиции среди стран, накачивающих оружием Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен объявить о новом военном пакете для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности."Мы относимся к этому чрезвычайно негативно, Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачивать вооружением Украину", - прокомментировал Песков журналистам отношение Кремля к заявлению британского правительства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230513/borrel-1871506693.html

https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html

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в мире, украина, дмитрий песков, великобритания