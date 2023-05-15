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Песков прокомментировал накачивание Великобританией Украины оружием - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 15.05.2023 (обновлено: 13:25 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/oruzhie-1871820035.html
Песков прокомментировал накачивание Великобританией Украины оружием
Песков прокомментировал накачивание Великобританией Украины оружием - РИА Новости, 15.05.2023
Песков прокомментировал накачивание Великобританией Украины оружием
Великобритания своими действиями претендует на передовые позиции среди стран, накачивающих оружием Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:01
2023-05-15T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
великобритания
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Великобритания своими действиями претендует на передовые позиции среди стран, накачивающих оружием Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен объявить о новом военном пакете для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности."Мы относимся к этому чрезвычайно негативно, Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачивать вооружением Украину", - прокомментировал Песков журналистам отношение Кремля к заявлению британского правительства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230513/borrel-1871506693.html
https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html
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в мире, украина, дмитрий песков, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Великобритания
Песков прокомментировал накачивание Великобританией Украины оружием

Песков: в Кремле крайне негативно относятся к новым поставкам Лондоном вооружений Киеву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Великобритания своими действиями претендует на передовые позиции среди стран, накачивающих оружием Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен объявить о новом военном пакете для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
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"Мы относимся к этому чрезвычайно негативно, Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачивать вооружением Украину", - прокомментировал Песков журналистам отношение Кремля к заявлению британского правительства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ПесковВеликобритания
 
 
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