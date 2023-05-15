https://ria.ru/20230515/ombudsmen-1871812081.html

Путин заслушает ежегодный доклад омбудсмена Москальковой

Путин заслушает ежегодный доклад омбудсмена Москальковой - РИА Новости, 15.05.2023

Путин заслушает ежегодный доклад омбудсмена Москальковой

Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает ежегодный доклад омбудсмена Татьяны Москальковой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:49

2023-05-15T12:49

2023-05-15T12:49

общество

россия

татьяна москалькова

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает ежегодный доклад омбудсмена Татьяны Москальковой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Также до этого (до оперативного совещания с членами Совбеза - ред.) мы ожидаем, что будет на докладе у президента уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая представит ежегодный доклад деятельности омбудсмена", - сказал Песков журналистам.По его словам, это ее обязанность по закону, и сегодня она расскажет о своей работе.

https://ria.ru/20230515/putin-1871808834.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин