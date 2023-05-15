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Путин заслушает ежегодный доклад омбудсмена Москальковой - РИА Новости, 15.05.2023
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12:49 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/ombudsmen-1871812081.html
Путин заслушает ежегодный доклад омбудсмена Москальковой
Путин заслушает ежегодный доклад омбудсмена Москальковой - РИА Новости, 15.05.2023
Путин заслушает ежегодный доклад омбудсмена Москальковой
Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает ежегодный доклад омбудсмена Татьяны Москальковой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:49
2023-05-15T12:49
общество
россия
татьяна москалькова
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает ежегодный доклад омбудсмена Татьяны Москальковой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Также до этого (до оперативного совещания с членами Совбеза - ред.) мы ожидаем, что будет на докладе у президента уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая представит ежегодный доклад деятельности омбудсмена", - сказал Песков журналистам.По его словам, это ее обязанность по закону, и сегодня она расскажет о своей работе.
https://ria.ru/20230515/putin-1871808834.html
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общество, россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин заслушает ежегодный доклад омбудсмена Москальковой

Путин заслушает ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в России Москальковой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает ежегодный доклад омбудсмена Татьяны Москальковой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также до этого (до оперативного совещания с членами Совбеза - ред.) мы ожидаем, что будет на докладе у президента уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая представит ежегодный доклад деятельности омбудсмена", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это ее обязанность по закону, и сегодня она расскажет о своей работе.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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