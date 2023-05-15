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Кубанских госслужащих обучат экспортной деятельности - РИА Новости, 15.05.2023
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Краснодарский край
 
20:22 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/obuchenie-1872006726.html
Кубанских госслужащих обучат экспортной деятельности
Кубанских госслужащих обучат экспортной деятельности - РИА Новости, 15.05.2023
Кубанских госслужащих обучат экспортной деятельности
Представителей администрации всех муниципалитетов Кубани планируют обучить внешнеэкономической деятельности для того, чтобы предприниматели региона могли... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:22
2023-05-15T20:22
краснодарский край
экономика
анапа
армавир
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Представителей администрации всех муниципалитетов Кубани планируют обучить внешнеэкономической деятельности для того, чтобы предприниматели региона могли получать информацию об экспорте на местах. "Кубанские предприятия участвуют в международных выставках, заключают экспортные соглашения и поставляют свои товары в другие страны. Таких компаний немало, но должно быть больше. Мы обучаем муниципальные команды, чтобы представители МСП на местах могли узнать о экспорте больше информации", - передает пресс-служба краевой администрации слова руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василия Воробьева. В департаменте пояснили РИА Новости, что эта образовательная программа была разработана в конце 2022 года и проводится впервые. Обучение участников первого потока началось 1 марта. В перспективе его пройдут представители всех муниципалитетов края. На данный момент курс из 72 академических часов окончен представителями восьми районов и двух городов - Анапы и Армавира. Отмечается, что обучение проводит Торгово-промышленная палата Краснодарского края при участии департамента инвестиций и развития МСП, а также Центра поддержки экспорта. Удостоверения о повышении квалификации по основам внешнеэкономической деятельности получили уже более 30 человек. "Команды муниципалитетов получают информацию в области маркетинга, деловой коммуникации, правовых и финансовых отношений. Эксперты помогают разобраться в специфике работы с иностранными контрагентами, организации таможенного и правового регулирования, логистике", - добавили в пресс-службе. Уточняется, что каждый участник в рамках курса защищает свою дорожную карту, разработав варианты экспорта продукции выбранной компании с учетом рисков. Эти проекты муниципалитеты возьмут в работу. Также команды местного самоуправления помогут предприятиям своих районов принять участие в международных выставках. Только за прошлый год Центр поддержки экспорта региона обеспечил в них более 80 мест для предприятий МСП.
https://ria.ru/20230515/kuban-1871972783.html
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экономика, анапа, армавир, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Анапа, Армавир, Краснодарский край
Кубанских госслужащих обучат экспортной деятельности

Госслужащих Кубани обучат экспортной деятельности, чтобы помочь бизнесу на местах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Представителей администрации всех муниципалитетов Кубани планируют обучить внешнеэкономической деятельности для того, чтобы предприниматели региона могли получать информацию об экспорте на местах.
"Кубанские предприятия участвуют в международных выставках, заключают экспортные соглашения и поставляют свои товары в другие страны. Таких компаний немало, но должно быть больше. Мы обучаем муниципальные команды, чтобы представители МСП на местах могли узнать о экспорте больше информации", - передает пресс-служба краевой администрации слова руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василия Воробьева.
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В департаменте пояснили РИА Новости, что эта образовательная программа была разработана в конце 2022 года и проводится впервые. Обучение участников первого потока началось 1 марта. В перспективе его пройдут представители всех муниципалитетов края. На данный момент курс из 72 академических часов окончен представителями восьми районов и двух городов - Анапы и Армавира.
Отмечается, что обучение проводит Торгово-промышленная палата Краснодарского края при участии департамента инвестиций и развития МСП, а также Центра поддержки экспорта. Удостоверения о повышении квалификации по основам внешнеэкономической деятельности получили уже более 30 человек.
"Команды муниципалитетов получают информацию в области маркетинга, деловой коммуникации, правовых и финансовых отношений. Эксперты помогают разобраться в специфике работы с иностранными контрагентами, организации таможенного и правового регулирования, логистике", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что каждый участник в рамках курса защищает свою дорожную карту, разработав варианты экспорта продукции выбранной компании с учетом рисков. Эти проекты муниципалитеты возьмут в работу. Также команды местного самоуправления помогут предприятиям своих районов принять участие в международных выставках. Только за прошлый год Центр поддержки экспорта региона обеспечил в них более 80 мест для предприятий МСП.
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