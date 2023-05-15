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Инструктор рассказал о подготовке отрядов российских штурмовиков в Луганске - РИА Новости, 15.05.2023
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09:20 15.05.2023 (обновлено: 09:59 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/obuchenie-1871747130.html
Инструктор рассказал о подготовке отрядов российских штурмовиков в Луганске
Инструктор рассказал о подготовке отрядов российских штурмовиков в Луганске - РИА Новости, 15.05.2023
Инструктор рассказал о подготовке отрядов российских штурмовиков в Луганске
Военнослужащие российских штурмовых подразделений используют при подготовке на полигоне в Луганске систему лазерной имитации, что дает ощущения реального боя,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:20
2023-05-15T09:59
специальная военная операция на украине
безопасность
луганск
вооруженные силы рф
россия
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащие российских штурмовых подразделений используют при подготовке на полигоне в Луганске систему лазерной имитации, что дает ощущения реального боя, рассказал РИА Новости инструктор. "На военнослужащего устанавливается системный блок, который находится на спине, он показывает уровень жизнедеятельности военнослужащего, по всему телу находятся датчики на руках на груди и на ногах, а на автомат надевается насадка, которая дает лазерный излучатель", - сказал собеседник агентства. По его словам, при попадании лазерного луча на военнослужащем срабатывают светодиоды и вибрация, и все замечают, что он ранен или убит. Далее идет отработка эвакуации раненого с поля боя и оказания медицинской помощи. Таким образом, тренировка максимально приближена к боевым действиям. В дальнейшем при разборе занятий указываются ошибки военнослужащих, сообщил инструктор. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем тренировки, на которой военные отработали штурм и оборону высоты. Военнослужащие штурмового отряда "Шторм" разделились на две группы: одна часть заняла высоту и работала на отражение условного противника, а вторая группа отрабатывала элементы наступления, после чего они поменялись ролями. Таким образом штурмовики получают опыт работы в наступлении и в обороне, рассказал инструктор. "Штурмовые подразделения отрабатывают два вида боя: первое, отрабатываем переход в оборону, а второе - это наступательные действия, из обороны в наступление, также отработка наступательных действий на высоту и занятия окопов", - сообщил военнослужащий. Каждый день военнослужащие проводят восемь часов на полигоне, изучая тактические приёмы в ходе стрелкового боя. Кроме огневой и тактической подготовки проводятся занятия по тактической медицине, управлению беспилотными летательными аппаратами, военной топографии и связи.
https://ria.ru/20230513/rls-1871457807.html
луганск
россия
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353
60
Лазерная имитация для ощущения реального боя: как проходит подготовка штурмовых подразделений РФ
Военные российских штурмовых подразделений используют при подготовке на полигоне в Луганске систему лазерной имитации, что дает ощущения реального боя
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безопасность, луганск, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганск, Вооруженные силы РФ, Россия
Инструктор рассказал о подготовке отрядов российских штурмовиков в Луганске

В Луганске штурмовые группы ВС России готовят с применением системы лазерной имитации боя

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащие российских штурмовых подразделений используют при подготовке на полигоне в Луганске систему лазерной имитации, что дает ощущения реального боя, рассказал РИА Новости инструктор.
"На военнослужащего устанавливается системный блок, который находится на спине, он показывает уровень жизнедеятельности военнослужащего, по всему телу находятся датчики на руках на груди и на ногах, а на автомат надевается насадка, которая дает лазерный излучатель", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при попадании лазерного луча на военнослужащем срабатывают светодиоды и вибрация, и все замечают, что он ранен или убит. Далее идет отработка эвакуации раненого с поля боя и оказания медицинской помощи. Таким образом, тренировка максимально приближена к боевым действиям.
В дальнейшем при разборе занятий указываются ошибки военнослужащих, сообщил инструктор.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем тренировки, на которой военные отработали штурм и оборону высоты.
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Военнослужащие штурмового отряда "Шторм" разделились на две группы: одна часть заняла высоту и работала на отражение условного противника, а вторая группа отрабатывала элементы наступления, после чего они поменялись ролями. Таким образом штурмовики получают опыт работы в наступлении и в обороне, рассказал инструктор.
"Штурмовые подразделения отрабатывают два вида боя: первое, отрабатываем переход в оборону, а второе - это наступательные действия, из обороны в наступление, также отработка наступательных действий на высоту и занятия окопов", - сообщил военнослужащий.
Каждый день военнослужащие проводят восемь часов на полигоне, изучая тактические приёмы в ходе стрелкового боя. Кроме огневой и тактической подготовки проводятся занятия по тактической медицине, управлению беспилотными летательными аппаратами, военной топографии и связи.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганскВооруженные силы РФРоссия
 
 
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