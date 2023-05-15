https://ria.ru/20230515/obstrely-1871724709.html

Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 32 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T02:24

2023-05-15T02:24

2023-05-15T02:46

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

кировский район

нато

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происшествия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 32 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Всего зафиксировано пять атак:Кировский район расположен на юго-западе столицы ДНР. Он соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, по которому Киев регулярно открывает огонь Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/obstrely-1871720260.html

донецк

петровский район

кировский район

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донецк, петровский район, кировский район, нато, сцкк, происшествия