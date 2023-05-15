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Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 15.05.2023 (обновлено: 02:46 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/obstrely-1871724709.html
Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 32 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T02:24
2023-05-15T02:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
кировский район
нато
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 32 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Всего зафиксировано пять атак:Кировский район расположен на юго-западе столицы ДНР. Он соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, по которому Киев регулярно открывает огонь Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/obstrely-1871720260.html
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донецк, петровский район, кировский район, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Кировский район, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Донецку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 23 снаряда калибра 155 мм по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 32 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Всего зафиксировано пять атак:
  • 00:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): шесть снарядов;
  • 01:25 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): пять снарядов;
  • 01:55 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): пять снарядов;
  • 02:05 — населенный пункт Ильинка — город Донецк (Петровский район): семь снарядов;
  • 02:20 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): девять снарядов.
Кировский район расположен на юго-западе столицы ДНР. Он соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, по которому Киев регулярно открывает огонь
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районКировский районНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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