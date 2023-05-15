Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 23 снаряда калибра 155 мм по Донецку
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 32 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Всего зафиксировано пять атак:
- 00:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): шесть снарядов;
- 01:25 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): пять снарядов;
- 01:55 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): пять снарядов;
- 02:05 — населенный пункт Ильинка — город Донецк (Петровский район): семь снарядов;
- 02:20 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): девять снарядов.
Кировский район расположен на юго-западе столицы ДНР. Он соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, по которому Киев регулярно открывает огонь
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.