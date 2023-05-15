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В Горловке из-за обстрелов пострадали пять человек - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:35 15.05.2023 (обновлено: 00:57 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/obstrely-1871720471.html
В Горловке из-за обстрелов пострадали пять человек
В Горловке из-за обстрелов пострадали пять человек - РИА Новости, 15.05.2023
В Горловке из-за обстрелов пострадали пять человек
Число мирных жителей, раненных за воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T00:35
2023-05-15T00:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных за воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. По уточненной информации, вследствие прямого попадания снаряда в дом на улице Осенней (Никитовский район Горловки) ранения получили двое мирных жителей, отметил мэр. Ранее в воскресенье Приходько сообщал о троих пострадавших при обстреле Горловки. Он отмечал, что все они - "обычные пенсионеры, не имеющие никакого отношения к армии".
https://ria.ru/20230515/obstrely-1871720260.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
В Горловке из-за обстрелов пострадали пять человек

Мэр Горловки: число пострадавших из-за обстрелов в воскресенье возросло до пяти человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных за воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В течение сегодняшнего дня в результате украинской вооруженной агрессии ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей Горловки", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
По уточненной информации, вследствие прямого попадания снаряда в дом на улице Осенней (Никитовский район Горловки) ранения получили двое мирных жителей, отметил мэр.
Ранее в воскресенье Приходько сообщал о троих пострадавших при обстреле Горловки. Он отмечал, что все они - "обычные пенсионеры, не имеющие никакого отношения к армии".
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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