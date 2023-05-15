https://ria.ru/20230515/obstrely-1871720471.html

В Горловке из-за обстрелов пострадали пять человек

В Горловке из-за обстрелов пострадали пять человек - РИА Новости, 15.05.2023

В Горловке из-за обстрелов пострадали пять человек

Число мирных жителей, раненных за воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T00:35

2023-05-15T00:35

2023-05-15T00:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных за воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. По уточненной информации, вследствие прямого попадания снаряда в дом на улице Осенней (Никитовский район Горловки) ранения получили двое мирных жителей, отметил мэр. Ранее в воскресенье Приходько сообщал о троих пострадавших при обстреле Горловки. Он отмечал, что все они - "обычные пенсионеры, не имеющие никакого отношения к армии".

https://ria.ru/20230515/obstrely-1871720260.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько