Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 90 раз обстреляли территорию Донбасса
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 90 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 516 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 90 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 39 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 миллиметров ", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Уточняется, что противник выпустил 516 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины 1954 года рождения в Куйбышевском районе Донецка.
Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 58 обстрелов.