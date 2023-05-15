https://ria.ru/20230515/obstrely-1871720260.html

Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 90 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 516 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T00:25

2023-05-15T00:25

2023-05-15T00:25

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 90 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 516 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что противник выпустил 516 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины 1954 года рождения в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 58 обстрелов.

https://ria.ru/20230514/obstrel-1871681640.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия