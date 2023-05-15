https://ria.ru/20230515/obstrel-1871994375.html

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 18.30 выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:21

2023-05-15T19:21

2023-05-15T19:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Константиновка - город Донецк (Калининский и Буденновский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк