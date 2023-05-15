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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 18.30 выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:21
2023-05-15T19:21
2023-05-15T19:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Константиновка - город Донецк (Калининский и Буденновский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку