https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html

Здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ

Здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023

Здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ

Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено из-за попадания боеприпаса украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:57

2023-05-15T17:57

2023-05-15T17:57

происшествия

донецк

кировский район

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено из-за попадания боеприпаса украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района один из боеприпасов украинских нацистов попал во двор школы № 85. В результате повреждено остекление более 70 оконных блоков", - написал Кулемзин. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

донецк

кировский район

петровский район

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происшествия, донецк, кировский район, петровский район, алексей кулемзин (донецк)