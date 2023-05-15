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Здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
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17:57 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html
Здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ
Здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
Здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ
Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено из-за попадания боеприпаса украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:57
2023-05-15T17:57
происшествия
донецк
кировский район
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено из-за попадания боеприпаса украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района один из боеприпасов украинских нацистов попал во двор школы № 85. В результате повреждено остекление более 70 оконных блоков", - написал Кулемзин. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, петровский район, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Кировский район, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
Здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ

Мэр Кулемзин: здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено из-за попадания боеприпаса украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Кировского района один из боеприпасов украинских нацистов попал во двор школы № 85. В результате повреждено остекление более 70 оконных блоков", - написал Кулемзин.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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