https://ria.ru/20230515/obstrel-1871901207.html

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили в 15.10 семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:19

2023-05-15T15:19

2023-05-15T15:25

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

петровский район

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 15.10 семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, за 20 минут украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города, Петровский район - на западной окраине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, петровский район