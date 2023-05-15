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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 15.05.2023 (обновлено: 15:25 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871901207.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили в 15.10 семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:19
2023-05-15T15:25
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
петровский район
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 15.10 семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, за 20 минут украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города, Петровский район - на западной окраине.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
петровский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 15.10 семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, за 20 минут украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города, Петровский район - на западной окраине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПетровский район
 
 
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