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Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871900723.html
Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.05.2023
Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек
Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:18
2023-05-15T15:18
специальная военная операция на украине
волноваха
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 мая по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: - по улице Шевченко, 133 ранены женщина 1983 года рождения и мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, при обстреле Владимировки получил ранение мирный житель, здание ясли-сада в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения. Представительство ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе. В результате обстрела пострадали три человека.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
волноваха
куйбышевский район
донецкая народная республика
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волноваха, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек

Представительство ДНР: число пострадавших при обстреле Волновахи выросло до пяти человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 мая по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: - по улице Шевченко, 133 ранены женщина 1983 года рождения и мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, при обстреле Владимировки получил ранение мирный житель, здание ясли-сада в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения.
Представительство ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе. В результате обстрела пострадали три человека.
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Специальная военная операция на УкраинеВолновахаКуйбышевский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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