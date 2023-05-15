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Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.05.2023
Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек
Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:18
2023-05-15T15:18
2023-05-15T15:18
специальная военная операция на украине
волноваха
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 мая по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: - по улице Шевченко, 133 ранены женщина 1983 года рождения и мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, при обстреле Владимировки получил ранение мирный житель, здание ясли-сада в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения. Представительство ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе. В результате обстрела пострадали три человека.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
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волноваха, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек
Представительство ДНР: число пострадавших при обстреле Волновахи выросло до пяти человек