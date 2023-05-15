https://ria.ru/20230515/obstrel-1871900723.html

Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.05.2023

Число пострадавших при обстреле Волновахи из РСЗО возросло до пяти человек

Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:18

2023-05-15T15:18

2023-05-15T15:18

специальная военная операция на украине

волноваха

куйбышевский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 мая по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: - по улице Шевченко, 133 ранены женщина 1983 года рождения и мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, при обстреле Владимировки получил ранение мирный житель, здание ясли-сада в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения. Представительство ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе. В результате обстрела пострадали три человека.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

волноваха

куйбышевский район

донецкая народная республика

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волноваха, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия