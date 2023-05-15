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Три мирных жителя пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 15.05.2023 (обновлено: 14:02 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871857967.html
Три мирных жителя пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО
Три мирных жителя пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО - РИА Новости, 15.05.2023
Три мирных жителя пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО
Три мирных жителя пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:58
2023-05-15T14:02
специальная военная операция на украине
происшествия
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 мая по состоянию на 13.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Шевченко, 133, ранены мужчины 1975 и 1992 года рождения; по улице Донецкой, 253 ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе.
https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html
волноваха
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происшествия, волноваха, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Три мирных жителя пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО

Представительство ДНР: три мирных жителя пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда РСЗО
Осколки снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 мая по состоянию на 13.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Шевченко, 133, ранены мужчины 1975 и 1992 года рождения; по улице Донецкой, 253 ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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