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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 13.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:49

2023-05-15T13:49

2023-05-15T13:49

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.

https://ria.ru/20230515/donetsk-1871831643.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия