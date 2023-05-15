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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871851171.html
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 13.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:49
2023-05-15T13:49
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
https://ria.ru/20230515/donetsk-1871831643.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
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