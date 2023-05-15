https://ria.ru/20230515/obstrel-1871846284.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:44

2023-05-15T13:44

2023-05-15T13:44

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.15 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в понедельник сообщил, что при обстреле Куйбышевского района со стороны украинских войск пострадал мирный житель. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/donetsk-1871831643.html

https://ria.ru/20230515/lugansk-1871765814.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия