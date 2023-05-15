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Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871829282.html
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР
Украинские войска в 10.40 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:25
2023-05-15T13:25
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20230514/donetsk-1871661270.html
волноваха
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волноваха, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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