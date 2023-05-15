https://ria.ru/20230515/obstrel-1871829282.html

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР

Украинские войска в 10.40 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:25

2023-05-15T13:25

2023-05-15T13:25

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20230514/donetsk-1871661270.html

волноваха

донецкая народная республика

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волноваха, донецкая народная республика, сцкк, происшествия