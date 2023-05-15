https://ria.ru/20230515/obstrel-1871752841.html

Украинские войска выпустили 36 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 36 снарядов по ДНР - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска выпустили 36 снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов ДНР, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 21 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщает в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:50

2023-05-15T09:50

2023-05-15T09:51

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов ДНР, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 21 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 08:45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 09:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 09:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 9:10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/obstrel-1871748978.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия