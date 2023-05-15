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Украинские войска выпустили 36 снарядов по ДНР - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 15.05.2023 (обновлено: 09:51 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871752841.html
Украинские войска выпустили 36 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 36 снарядов по ДНР - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские войска выпустили 36 снарядов по ДНР
Украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов ДНР, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 21 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщает в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:50
2023-05-15T09:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов ДНР, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 21 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 08:45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 09:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 09:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 9:10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871748978.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 36 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов 36 натовскими снарядами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов ДНР, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 21 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 08:45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 09:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 09:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 9:10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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