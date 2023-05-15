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В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 15.05.2023 (обновлено: 09:29 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871748978.html
В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела
В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 15.05.2023
В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела
Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:28
2023-05-15T09:29
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Села Локоть и Красный Пахарь попали под удар утром в понедельник, 15 мая. "Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света", — сообщил Старовойт, отметив, что аварийные бригады уже устраняют повреждения. Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871653998.html
курская область
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происшествия, курская область, рыльский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Роман Старовойт
В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела

Губернатор Старовойт: около 600 человек остались без света из-за обстрела Курской области

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела Курской области
Последствия обстрела Курской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела Курской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Села Локоть и Красный Пахарь попали под удар утром в понедельник, 15 мая.
"Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света", — сообщил Старовойт, отметив, что аварийные бригады уже устраняют повреждения.
Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районРоман Старовойт
 
 
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