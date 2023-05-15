https://ria.ru/20230515/obstrel-1871748978.html
В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела
В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 15.05.2023
В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела
Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:28
2023-05-15T09:28
2023-05-15T09:29
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816102713_0:196:960:736_1920x0_80_0_0_41012d6be7d157072dd519d84e29539b.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Села Локоть и Красный Пахарь попали под удар утром в понедельник, 15 мая. "Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света", — сообщил Старовойт, отметив, что аварийные бригады уже устраняют повреждения. Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871653998.html
курская область
рыльский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816102713_0:142:960:862_1920x0_80_0_0_80d56035012452648e75626606546502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, рыльский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Роман Старовойт
В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела
Губернатор Старовойт: около 600 человек остались без света из-за обстрела Курской области