https://ria.ru/20230515/obstrel-1871748978.html

В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела

В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 15.05.2023

В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела

Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:28

2023-05-15T09:28

2023-05-15T09:29

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

рыльский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Села Локоть и Красный Пахарь попали под удар утром в понедельник, 15 мая. "Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света", — сообщил Старовойт, отметив, что аварийные бригады уже устраняют повреждения. Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20230514/obstrel-1871653998.html

курская область

рыльский район

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происшествия, курская область, рыльский район, роман старовойт