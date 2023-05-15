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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.05.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 152 миллиметра и 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T00:00

2023-05-15T00:00

2023-05-15T00:00

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

стирол

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 152 миллиметра и 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 22.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметров ...23.20 - населенный пункт Тоненькое - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 23.30 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров ... 23.30 - населенный пункт Тоненькое - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В представительстве также сообщили о том, что в 23.40 по Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, вооруженные силы украины, украина, россия