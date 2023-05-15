https://ria.ru/20230515/nebenzya-1871993241.html
Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани
Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани - РИА Новости, 15.05.2023
Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани
Постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:14
2023-05-15T19:14
2023-05-15T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
афганистан
василий небензя
оон
кабул (город)
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. Как указал Небензя на заседании СБ ООН, вся "солидарность", демонстрируемая западными странами в отношении Киева, отнюдь не бесплатна. "И возвращать долги придется простым украинцам. А пока капитал поступает в страну, как мы понимаем, заниматься его распределением будет американская финансовая компания BlackRock, с которой Киев буквально на днях заключил соглашение о запуске фонда развития Украины", - сказал постпред. По его словам, "под прикрытием привлечения частных инвестиций для масштабных проектов в ключевых областях экономики фактически происходит передача государственного суверенитета под внешнее корпоративное управление крупнейшего в мире инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Нью-Йорке". Он напомнил, что за последние 10 лет количество украинских пахотных земель, перешедших под контроль прежде всего американских агропромышленных транснациональных компаний, превысило 4 миллиона гектаров. "И то продовольствие, которое экспортировалось с Украины в рамках черноморской инициативы, как мы теперь знаем, шло не на нужды голодающих стран, а на коммерческие поставки. Свои интересы Запад всегда ставит на первое место", - заявил он. По словам Небензи, "мы наблюдаем очередной круговорот американских денег в природе", и "большая часть из них вернется на счета западных корпораций", а часть "осядет на офшорных счетах украинских и американских чиновников". "Что-то, может быть, даже не поместится в багаж так называемых украинских лидеров, когда они будут спешно покидать страну, как это было с бывшим президентом Афганистана Гани", - предположил Небензя. Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявлял РИА Новости, что Гани в день побега из страны в 2021 году "прихватил бюджетные деньги, ограбив народ". А начальник охраны экс-президента Афганистана заявлял, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, что Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов. Телеканал 1TV сообщал, что Гани готовил свой побег за месяц, а к вывозу крупной суммы денег при его побеге власти и силовики готовились по меньшей мере за неделю. Позднее бежавший из страны экс-президент в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными, выступив за проведение аудита под эгидой ООН или независимых органов.
https://ria.ru/20230513/melnik-1871555787.html
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в мире, афганистан, василий небензя, оон, кабул (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Афганистан, Василий Небензя, ООН, Кабул (город)
Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани
Постпред России при ООН Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани
ООН, 15 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Ашрафа Гани.
Как указал Небензя на заседании СБ ООН, вся "солидарность", демонстрируемая западными странами в отношении Киева, отнюдь не бесплатна. "И возвращать долги придется простым украинцам. А пока капитал поступает в страну, как мы понимаем, заниматься его распределением будет американская финансовая компания BlackRock, с которой Киев буквально на днях заключил соглашение о запуске фонда развития Украины", - сказал постпред.
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По его словам, "под прикрытием привлечения частных инвестиций для масштабных проектов в ключевых областях экономики фактически происходит передача государственного суверенитета под внешнее корпоративное управление крупнейшего в мире инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Нью-Йорке".
Он напомнил, что за последние 10 лет количество украинских пахотных земель, перешедших под контроль прежде всего американских агропромышленных транснациональных компаний, превысило 4 миллиона гектаров. "И то продовольствие, которое экспортировалось с Украины в рамках черноморской инициативы, как мы теперь знаем, шло не на нужды голодающих стран, а на коммерческие поставки. Свои интересы Запад всегда ставит на первое место", - заявил он.
По словам Небензи, "мы наблюдаем очередной круговорот американских денег в природе", и "большая часть из них вернется на счета западных корпораций", а часть "осядет на офшорных счетах украинских и американских чиновников".
"Что-то, может быть, даже не поместится в багаж так называемых украинских лидеров, когда они будут спешно покидать страну, как это было с бывшим президентом Афганистана Гани", - предположил Небензя.
Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявлял РИА Новости, что Гани в день побега из страны в 2021 году "прихватил бюджетные деньги, ограбив народ". А начальник охраны экс-президента Афганистана заявлял, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, что Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов. Телеканал 1TV сообщал, что Гани готовил свой побег за месяц, а к вывозу крупной суммы денег при его побеге власти и силовики готовились по меньшей мере за неделю.
Позднее бежавший из страны экс-президент в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула
деньги, являются необоснованными, выступив за проведение аудита под эгидой ООН
или независимых органов.
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