Рейтинг@Mail.ru
Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/nebenzya-1871993241.html
Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани
Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани - РИА Новости, 15.05.2023
Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани
Постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:14
2023-05-15T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
афганистан
василий небензя
оон
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 15 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. Как указал Небензя на заседании СБ ООН, вся "солидарность", демонстрируемая западными странами в отношении Киева, отнюдь не бесплатна. "И возвращать долги придется простым украинцам. А пока капитал поступает в страну, как мы понимаем, заниматься его распределением будет американская финансовая компания BlackRock, с которой Киев буквально на днях заключил соглашение о запуске фонда развития Украины", - сказал постпред. По его словам, "под прикрытием привлечения частных инвестиций для масштабных проектов в ключевых областях экономики фактически происходит передача государственного суверенитета под внешнее корпоративное управление крупнейшего в мире инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Нью-Йорке". Он напомнил, что за последние 10 лет количество украинских пахотных земель, перешедших под контроль прежде всего американских агропромышленных транснациональных компаний, превысило 4 миллиона гектаров. "И то продовольствие, которое экспортировалось с Украины в рамках черноморской инициативы, как мы теперь знаем, шло не на нужды голодающих стран, а на коммерческие поставки. Свои интересы Запад всегда ставит на первое место", - заявил он. По словам Небензи, "мы наблюдаем очередной круговорот американских денег в природе", и "большая часть из них вернется на счета западных корпораций", а часть "осядет на офшорных счетах украинских и американских чиновников". "Что-то, может быть, даже не поместится в багаж так называемых украинских лидеров, когда они будут спешно покидать страну, как это было с бывшим президентом Афганистана Гани", - предположил Небензя. Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявлял РИА Новости, что Гани в день побега из страны в 2021 году "прихватил бюджетные деньги, ограбив народ". А начальник охраны экс-президента Афганистана заявлял, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, что Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов. Телеканал 1TV сообщал, что Гани готовил свой побег за месяц, а к вывозу крупной суммы денег при его побеге власти и силовики готовились по меньшей мере за неделю. Позднее бежавший из страны экс-президент в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными, выступив за проведение аудита под эгидой ООН или независимых органов.
https://ria.ru/20230513/melnik-1871555787.html
https://ria.ru/20230513/ssha-1871519119.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, василий небензя, оон, кабул (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Афганистан, Василий Небензя, ООН, Кабул (город)
Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани

Постпред России при ООН Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-главы Афганистана Гани

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек киевским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Ашрафа Гани.
Как указал Небензя на заседании СБ ООН, вся "солидарность", демонстрируемая западными странами в отношении Киева, отнюдь не бесплатна. "И возвращать долги придется простым украинцам. А пока капитал поступает в страну, как мы понимаем, заниматься его распределением будет американская финансовая компания BlackRock, с которой Киев буквально на днях заключил соглашение о запуске фонда развития Украины", - сказал постпред.
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Немцы пожелали России победы после новых требований Киева
13 мая, 20:56
По его словам, "под прикрытием привлечения частных инвестиций для масштабных проектов в ключевых областях экономики фактически происходит передача государственного суверенитета под внешнее корпоративное управление крупнейшего в мире инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Нью-Йорке".
Он напомнил, что за последние 10 лет количество украинских пахотных земель, перешедших под контроль прежде всего американских агропромышленных транснациональных компаний, превысило 4 миллиона гектаров. "И то продовольствие, которое экспортировалось с Украины в рамках черноморской инициативы, как мы теперь знаем, шло не на нужды голодающих стран, а на коммерческие поставки. Свои интересы Запад всегда ставит на первое место", - заявил он.
По словам Небензи, "мы наблюдаем очередной круговорот американских денег в природе", и "большая часть из них вернется на счета западных корпораций", а часть "осядет на офшорных счетах украинских и американских чиновников".
"Что-то, может быть, даже не поместится в багаж так называемых украинских лидеров, когда они будут спешно покидать страну, как это было с бывшим президентом Афганистана Гани", - предположил Небензя.
Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявлял РИА Новости, что Гани в день побега из страны в 2021 году "прихватил бюджетные деньги, ограбив народ". А начальник охраны экс-президента Афганистана заявлял, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, что Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов. Телеканал 1TV сообщал, что Гани готовил свой побег за месяц, а к вывозу крупной суммы денег при его побеге власти и силовики готовились по меньшей мере за неделю.
Позднее бежавший из страны экс-президент в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными, выступив за проведение аудита под эгидой ООН или независимых органов.
Наклейки на столбе в Нью-Йорке
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому
13 мая, 16:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАфганистанВасилий НебензяООНКабул (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала