Могут вызывать чуму. В России открыли новые опасные виды клещей

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые ТМУ. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) пришли к выводу, что собранные экземпляры могут быть описаны как новые виды, после изучения огромного количества литературы, в том числе на китайском и японском языках.Один из клещей был добыт в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Остальные собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу.Летучие мыши переносят большое количество разнообразных возбудителей заболеваний, среди которых COVID-19."Внешние паразиты летучих мышей, такие как клещи, блохи, кровососущие мухи, активно участвуют в поддержании возбудителей заболеваний внутри колоний рукокрылых. Летучие мыши – колониальные животные и формируют большие скопления, что дополнительно способствует распространению среди них болезней", – отметила Орлова.Она объяснила, что исследования летучих мышей Сибири и Дальнего Востока велись научным коллективом на протяжении последних десяти лет, и ранее казалось, что фауна их паразитов уже достаточно изучена. Несколько новых видов были описаны группой еще в 2015 году. Больше исследований не предвиделось, поскольку на изучаемой территории обитает всего одно семейство рукокрылых-хозяев.Морфологически клещи не похожи на описанных ранее. По всей видимости, этот фаунистический комплекс обитает южнее азиатской части России – предположительно на территории Китая. Дальнейшая цель научного коллектива – сотрудничество с китайскими специалистами.Развитием работы должны стать молекулярно-генетические исследования, которые объяснят родство открытых видов с уже известными, а также изучение участия паразитов в циркуляции различных инфекций.Тюменский медицинский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые ТМУ. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) пришли к выводу, что собранные экземпляры могут быть описаны как новые виды, после изучения огромного количества литературы, в том числе на китайском и японском языках.
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"Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума", – рассказала кандидат биологических наук, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова.
Один из клещей был добыт в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Остальные собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу.
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Летучие мыши переносят большое количество разнообразных возбудителей заболеваний, среди которых COVID-19.
"Внешние паразиты летучих мышей, такие как клещи, блохи, кровососущие мухи, активно участвуют в поддержании возбудителей заболеваний внутри колоний рукокрылых. Летучие мыши – колониальные животные и формируют большие скопления, что дополнительно способствует распространению среди них болезней", – отметила Орлова.
Она объяснила, что исследования летучих мышей Сибири и Дальнего Востока велись научным коллективом на протяжении последних десяти лет, и ранее казалось, что фауна их паразитов уже достаточно изучена. Несколько новых видов были описаны группой еще в 2015 году. Больше исследований не предвиделось, поскольку на изучаемой территории обитает всего одно семейство рукокрылых-хозяев.
Морфологически клещи не похожи на описанных ранее. По всей видимости, этот фаунистический комплекс обитает южнее азиатской части России – предположительно на территории Китая. Дальнейшая цель научного коллектива – сотрудничество с китайскими специалистами.
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Развитием работы должны стать молекулярно-генетические исследования, которые объяснят родство открытых видов с уже известными, а также изучение участия паразитов в циркуляции различных инфекций.
Тюменский медицинский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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