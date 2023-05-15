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Могут вызывать чуму. В России открыли новые опасные виды клещей - РИА Новости, 15.05.2023
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Наука
 
03:00 15.05.2023 (обновлено: 11:29 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/nauka-1871304935.html
Могут вызывать чуму. В России открыли новые опасные виды клещей
Могут вызывать чуму. В России открыли новые опасные виды клещей - РИА Новости, 15.05.2023
Могут вызывать чуму. В России открыли новые опасные виды клещей
Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые ТМУ. По словам... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T03:00
2023-05-15T11:29
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
биология
клещ
тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
россия
дальний восток
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые ТМУ. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) пришли к выводу, что собранные экземпляры могут быть описаны как новые виды, после изучения огромного количества литературы, в том числе на китайском и японском языках.Один из клещей был добыт в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Остальные собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу.Летучие мыши переносят большое количество разнообразных возбудителей заболеваний, среди которых COVID-19."Внешние паразиты летучих мышей, такие как клещи, блохи, кровососущие мухи, активно участвуют в поддержании возбудителей заболеваний внутри колоний рукокрылых. Летучие мыши – колониальные животные и формируют большие скопления, что дополнительно способствует распространению среди них болезней", – отметила Орлова.Она объяснила, что исследования летучих мышей Сибири и Дальнего Востока велись научным коллективом на протяжении последних десяти лет, и ранее казалось, что фауна их паразитов уже достаточно изучена. Несколько новых видов были описаны группой еще в 2015 году. Больше исследований не предвиделось, поскольку на изучаемой территории обитает всего одно семейство рукокрылых-хозяев.Морфологически клещи не похожи на описанных ранее. По всей видимости, этот фаунистический комплекс обитает южнее азиатской части России – предположительно на территории Китая. Дальнейшая цель научного коллектива – сотрудничество с китайскими специалистами.Развитием работы должны стать молекулярно-генетические исследования, которые объяснят родство открытых видов с уже известными, а также изучение участия паразитов в циркуляции различных инфекций.Тюменский медицинский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20221207/tmu-1836728402.html
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россия
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навигатор абитуриента, университетская наука, биология, клещ, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), россия, дальний восток
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, биология, Клещ, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Россия, Дальний Восток
Могут вызывать чуму. В России открыли новые опасные виды клещей

Persian Journal of Acarology: в России открыли новые виды клещей, способных вызвать чуму

© Предоставлено пресс-службой ТМУ/ Мария ОрловаНовые виды клещей, обнаруженные учеными ТМУ
Новые виды клещей, обнаруженные учеными ТМУ
© Предоставлено пресс-службой ТМУ/ Мария Орлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые ТМУ. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) пришли к выводу, что собранные экземпляры могут быть описаны как новые виды, после изучения огромного количества литературы, в том числе на китайском и японском языках.
«

"Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума", – рассказала кандидат биологических наук, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

Один из клещей был добыт в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Остальные собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу.
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Летучие мыши переносят большое количество разнообразных возбудителей заболеваний, среди которых COVID-19.
"Внешние паразиты летучих мышей, такие как клещи, блохи, кровососущие мухи, активно участвуют в поддержании возбудителей заболеваний внутри колоний рукокрылых. Летучие мыши – колониальные животные и формируют большие скопления, что дополнительно способствует распространению среди них болезней", – отметила Орлова.
© Фото : пресс-служба ТМУ/Мария ОрловаКандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова за работой
Кандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова за работой
Кандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова за работой
© Фото : пресс-служба ТМУ/Мария Орлова
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой ТМУ/ Мария ОрловаНовые виды клещей, обнаруженные учеными ТМУ
Новые виды клещей, обнаруженные учеными ТМУ
Новые виды клещей, обнаруженные учеными ТМУ
© Предоставлено пресс-службой ТМУ/ Мария Орлова
2 из 2
Кандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова за работой
© Фото : пресс-служба ТМУ/Мария Орлова
1 из 2
Новые виды клещей, обнаруженные учеными ТМУ
© Предоставлено пресс-службой ТМУ/ Мария Орлова
2 из 2
Она объяснила, что исследования летучих мышей Сибири и Дальнего Востока велись научным коллективом на протяжении последних десяти лет, и ранее казалось, что фауна их паразитов уже достаточно изучена. Несколько новых видов были описаны группой еще в 2015 году. Больше исследований не предвиделось, поскольку на изучаемой территории обитает всего одно семейство рукокрылых-хозяев.
Морфологически клещи не похожи на описанных ранее. По всей видимости, этот фаунистический комплекс обитает южнее азиатской части России – предположительно на территории Китая. Дальнейшая цель научного коллектива – сотрудничество с китайскими специалистами.
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Развитием работы должны стать молекулярно-генетические исследования, которые объяснят родство открытых видов с уже известными, а также изучение участия паразитов в циркуляции различных инфекций.
Тюменский медицинский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукабиологияКлещТюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)РоссияДальний Восток
 
 
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