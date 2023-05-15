https://ria.ru/20230515/nauka-1871304935.html

Могут вызывать чуму. В России открыли новые опасные виды клещей

Могут вызывать чуму. В России открыли новые опасные виды клещей - РИА Новости, 15.05.2023

Могут вызывать чуму. В России открыли новые опасные виды клещей

Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые ТМУ. По словам... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T03:00

2023-05-15T03:00

2023-05-15T11:29

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

биология

клещ

тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)

россия

дальний восток

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые ТМУ. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) пришли к выводу, что собранные экземпляры могут быть описаны как новые виды, после изучения огромного количества литературы, в том числе на китайском и японском языках.Один из клещей был добыт в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Остальные собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу.Летучие мыши переносят большое количество разнообразных возбудителей заболеваний, среди которых COVID-19."Внешние паразиты летучих мышей, такие как клещи, блохи, кровососущие мухи, активно участвуют в поддержании возбудителей заболеваний внутри колоний рукокрылых. Летучие мыши – колониальные животные и формируют большие скопления, что дополнительно способствует распространению среди них болезней", – отметила Орлова.Она объяснила, что исследования летучих мышей Сибири и Дальнего Востока велись научным коллективом на протяжении последних десяти лет, и ранее казалось, что фауна их паразитов уже достаточно изучена. Несколько новых видов были описаны группой еще в 2015 году. Больше исследований не предвиделось, поскольку на изучаемой территории обитает всего одно семейство рукокрылых-хозяев.Морфологически клещи не похожи на описанных ранее. По всей видимости, этот фаунистический комплекс обитает южнее азиатской части России – предположительно на территории Китая. Дальнейшая цель научного коллектива – сотрудничество с китайскими специалистами.Развитием работы должны стать молекулярно-генетические исследования, которые объяснят родство открытых видов с уже известными, а также изучение участия паразитов в циркуляции различных инфекций.Тюменский медицинский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221207/tmu-1836728402.html

https://ria.ru/20211006/kleschi-1753335132.html

россия

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навигатор абитуриента, университетская наука, биология, клещ, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), россия, дальний восток