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Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море "озером НАТО" - РИА Новости, 15.05.2023
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11:45 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/nato-1871787659.html
Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море "озером НАТО"
Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море "озером НАТО" - РИА Новости, 15.05.2023
Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море "озером НАТО"
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью американскому изданию Newsweek на фоне недавнего вступления Финляндии в НАТО и планов Швеции присоединиться к альянсу РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:45
2023-05-15T11:45
в мире
швеция
финляндия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью американскому изданию Newsweek на фоне недавнего вступления Финляндии в НАТО и планов Швеции присоединиться к альянсу назвал Балтийское море "озером НАТО". Он также заявил о важности вступления Швеции в НАТО, с уверенностью добавив, что это произойдет. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России". До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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в мире, швеция, финляндия, нато, эстония, европа
В мире, Швеция, Финляндия, НАТО, Эстония, Европа
Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море "озером НАТО"

Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море "озером НАТО" после вступления Финляндии в альянс

© Фото : U.S. NavyКорабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : U.S. Navy
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью американскому изданию Newsweek на фоне недавнего вступления Финляндии в НАТО и планов Швеции присоединиться к альянсу назвал Балтийское море "озером НАТО".
«

"Чрезвычайно важно, что Балтийское море сейчас является "озером НАТО". Каждый, кто хоть что-то понимает в обороне, понимает, что это многое меняет в стратегическом плане", - заявил Цахкна.

Он также заявил о важности вступления Швеции в НАТО, с уверенностью добавив, что это произойдет.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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