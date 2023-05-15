https://ria.ru/20230515/nato-1871787659.html

Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море "озером НАТО"

Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море "озером НАТО" - РИА Новости, 15.05.2023

Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море "озером НАТО"

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью американскому изданию Newsweek на фоне недавнего вступления Финляндии в НАТО и планов Швеции присоединиться к альянсу РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:45

2023-05-15T11:45

2023-05-15T11:45

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финляндия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью американскому изданию Newsweek на фоне недавнего вступления Финляндии в НАТО и планов Швеции присоединиться к альянсу назвал Балтийское море "озером НАТО". Он также заявил о важности вступления Швеции в НАТО, с уверенностью добавив, что это произойдет. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России". До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230505/zapad-1869754254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, швеция, финляндия, нато, эстония, европа