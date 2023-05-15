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Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине
Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине - РИА Новости, 15.05.2023
Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть все факты нарушения права... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:09
2023-05-15T14:09
2023-05-15T17:48
специальная военная операция на украине
россия
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть все факты нарушения права человека на Украине. "Мы призываем мировое сообщество к объективному рассмотрению всех фактов нарушений прав человека на Украине", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. Он отметила, что хотела довести эту информацию на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ЕС ГАНРИ в ноябре 2022 года, но была выслушана только одна точка зрения, которая создала атмосферу искаженного представления о России. По ее словам, функцию международного арбитра по обеспечению сплочения наций постепенно утрачивает и Организация Объединенных Наций. "Полагаем, что ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий по поиску нового баланса интересов всех государств-участников", - подчеркнула омбудсмен.
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россия, украина, татьяна москалькова, оон, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, ООН, Евросоюз, В мире
Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине
Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть нарушения прав на Украине