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Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине - РИА Новости, 15.05.2023
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14:09 15.05.2023 (обновлено: 17:48 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/narusheniya-1871865245.html
Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине
Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине - РИА Новости, 15.05.2023
Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть все факты нарушения права... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:09
2023-05-15T17:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
оон
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть все факты нарушения права человека на Украине. "Мы призываем мировое сообщество к объективному рассмотрению всех фактов нарушений прав человека на Украине", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. Он отметила, что хотела довести эту информацию на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ЕС ГАНРИ в ноябре 2022 года, но была выслушана только одна точка зрения, которая создала атмосферу искаженного представления о России. По ее словам, функцию международного арбитра по обеспечению сплочения наций постепенно утрачивает и Организация Объединенных Наций. "Полагаем, что ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий по поиску нового баланса интересов всех государств-участников", - подчеркнула омбудсмен.
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россия, украина, татьяна москалькова, оон, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, ООН, Евросоюз, В мире
Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине

Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть нарушения прав на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь в Киеве
Площадь в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть все факты нарушения права человека на Украине.
"Мы призываем мировое сообщество к объективному рассмотрению всех фактов нарушений прав человека на Украине", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
Он отметила, что хотела довести эту информацию на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ЕС ГАНРИ в ноябре 2022 года, но была выслушана только одна точка зрения, которая создала атмосферу искаженного представления о России.
По ее словам, функцию международного арбитра по обеспечению сплочения наций постепенно утрачивает и Организация Объединенных Наций. "Полагаем, что ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий по поиску нового баланса интересов всех государств-участников", - подчеркнула омбудсмен.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаООНЕвросоюзВ мире
 
 
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