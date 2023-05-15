https://ria.ru/20230515/narusheniya-1871865245.html

Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине

Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине - РИА Новости, 15.05.2023

Омбудсмен призвала мировое сообщество рассмотреть нарушения прав на Украине

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть все факты нарушения права... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:09

2023-05-15T14:09

2023-05-15T17:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

татьяна москалькова

оон

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть все факты нарушения права человека на Украине. "Мы призываем мировое сообщество к объективному рассмотрению всех фактов нарушений прав человека на Украине", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. Он отметила, что хотела довести эту информацию на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ЕС ГАНРИ в ноябре 2022 года, но была выслушана только одна точка зрения, которая создала атмосферу искаженного представления о России. По ее словам, функцию международного арбитра по обеспечению сплочения наций постепенно утрачивает и Организация Объединенных Наций. "Полагаем, что ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий по поиску нового баланса интересов всех государств-участников", - подчеркнула омбудсмен.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, татьяна москалькова, оон, евросоюз, в мире