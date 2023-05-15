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В Подмосковье рассказали о необычных находках в автобусах - РИА Новости, 15.05.2023
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Новости Подмосковья
 
12:18 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/nakhodki-1871798671.html
В Подмосковье рассказали о необычных находках в автобусах
В Подмосковье рассказали о необычных находках в автобусах - РИА Новости, 15.05.2023
В Подмосковье рассказали о необычных находках в автобусах
В Минтрансе Московской области рассказали РИА Новости о необычных вещах, забытых пассажирами в автобусах "Мострансавто": это хомяк в клетке, грабли, и товары... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:18
2023-05-15T12:18
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Минтрансе Московской области рассказали РИА Новости о необычных вещах, забытых пассажирами в автобусах "Мострансавто": это хомяк в клетке, грабли, и товары для взрослых.Всего с начала года люди оставили в подмосковных автобусах, на автовокзалах и автостанциях более 500 предметов.Отмечается, что для оперативного поиска забытой вещи пассажиру необходимо обратиться в диспетчерскую службу: назвать номер маршрута, направление движения автобуса и ориентировочное время пропажи, а также кратко описать потерянный предмет. При получении утерянного необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.АО "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает около 4 тысяч автобусов.
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мострансавто, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Мострансавто, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье рассказали о необычных находках в автобусах

© Фото : МострансавтоАвтобус компании Мострансавто
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Мострансавто
Автобус компании Мострансавто
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Минтрансе Московской области рассказали РИА Новости о необычных вещах, забытых пассажирами в автобусах "Мострансавто": это хомяк в клетке, грабли, и товары для взрослых.
Всего с начала года люди оставили в подмосковных автобусах, на автовокзалах и автостанциях более 500 предметов.
«
"С начала лета пассажиры чаще всего забывали в автобусах, на автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" транспортные карты, социальные карты жителя Подмосковья и москвича. Среди необычных находок первых пяти месяцев – глобус, хомяк в клетке, а также товары для взрослых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оперативного поиска забытой вещи пассажиру необходимо обратиться в диспетчерскую службу: назвать номер маршрута, направление движения автобуса и ориентировочное время пропажи, а также кратко описать потерянный предмет. При получении утерянного необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.
АО "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает около 4 тысяч автобусов.
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