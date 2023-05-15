https://ria.ru/20230515/moskva-1871742745.html
Специалисты проведут очистку акваторий 15 причалов в Москве
Специалисты проведут очистку акваторий 15 причалов в Москве - РИА Новости, 15.05.2023
Специалисты проведут очистку акваторий 15 причалов в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна еще шести, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:04
2023-05-15T09:04
2023-05-15T09:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна еще шести, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. "Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
https://realty.ria.ru/20220819/moskva-1809675605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Специалисты проведут очистку акваторий 15 причалов в Москве
Заммэра Бирюков: специалисты проведут очистку акваторий 15 причалов в Москве
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна еще шести, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В этом году запланированы гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До завершения навигации организуем углубление дна шести причалов для безопасного подхода и швартовки судов, очистку акваторий еще 15. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия будут проводиться только в будни в утреннее время", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.
"Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
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