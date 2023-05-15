https://ria.ru/20230515/moskva-1871742745.html

Специалисты проведут очистку акваторий 15 причалов в Москве

Специалисты проведут очистку акваторий 15 причалов в Москве - РИА Новости, 15.05.2023

Специалисты проведут очистку акваторий 15 причалов в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна еще шести, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:04

2023-05-15T09:04

2023-05-15T09:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна еще шести, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. "Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.

https://realty.ria.ru/20220819/moskva-1809675605.html

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москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков