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Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 15.05.2023 (обновлено: 17:50 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871864386.html
Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ
Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ
Более 1000 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от родственников задержанных украинских военнослужащих, следует из доклада о... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:06
2023-05-15T17:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 1000 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от родственников задержанных украинских военнослужащих, следует из доклада о деятельности российского омбудсмена Татьяны Москальковой за 2022 год. "Более 1000 обращений (по состоянию на 1 апреля 2023 г.) поступило от родственников украинских военнослужащих, задержанных в ходе проведения СВО, о подтверждении их местонахождения, о состоянии их здоровья и условиях содержания", - говорится в документе. По данным омбудсмена РФ, родные спрашивали, распространяются ли на них положения Женевской конвенции, в ряде случаев просили не возвращать родных на Украину, опасаясь за их жизнь. "Им давались соответствующие разъяснения. В целом же представляется необходимым установить на уровне закона правовой статус для лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции", - сообщила Москалькова.
https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871858585.html
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россия, украина, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ

Омбудсмен Москалькова призвала установить правовой статус задержанных украинских военных

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 1000 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от родственников задержанных украинских военнослужащих, следует из доклада о деятельности российского омбудсмена Татьяны Москальковой за 2022 год.
"Более 1000 обращений (по состоянию на 1 апреля 2023 г.) поступило от родственников украинских военнослужащих, задержанных в ходе проведения СВО, о подтверждении их местонахождения, о состоянии их здоровья и условиях содержания", - говорится в документе.
По данным омбудсмена РФ, родные спрашивали, распространяются ли на них положения Женевской конвенции, в ряде случаев просили не возвращать родных на Украину, опасаясь за их жизнь.
"Им давались соответствующие разъяснения. В целом же представляется необходимым установить на уровне закона правовой статус для лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции", - сообщила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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