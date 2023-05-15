https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871864386.html

Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ

Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023

Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ

Более 1000 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от родственников задержанных украинских военнослужащих, следует из доклада о... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:06

2023-05-15T14:06

2023-05-15T17:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 1000 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от родственников задержанных украинских военнослужащих, следует из доклада о деятельности российского омбудсмена Татьяны Москальковой за 2022 год. "Более 1000 обращений (по состоянию на 1 апреля 2023 г.) поступило от родственников украинских военнослужащих, задержанных в ходе проведения СВО, о подтверждении их местонахождения, о состоянии их здоровья и условиях содержания", - говорится в документе. По данным омбудсмена РФ, родные спрашивали, распространяются ли на них положения Женевской конвенции, в ряде случаев просили не возвращать родных на Украину, опасаясь за их жизнь. "Им давались соответствующие разъяснения. В целом же представляется необходимым установить на уровне закона правовой статус для лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции", - сообщила Москалькова.

https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871858585.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

россия, украина, татьяна москалькова