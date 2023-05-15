https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871864386.html
Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ
Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ
Более 1000 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от родственников задержанных украинских военнослужащих, следует из доклада о... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:06
2023-05-15T14:06
2023-05-15T17:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 1000 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от родственников задержанных украинских военнослужащих, следует из доклада о деятельности российского омбудсмена Татьяны Москальковой за 2022 год. "Более 1000 обращений (по состоянию на 1 апреля 2023 г.) поступило от родственников украинских военнослужащих, задержанных в ходе проведения СВО, о подтверждении их местонахождения, о состоянии их здоровья и условиях содержания", - говорится в документе. По данным омбудсмена РФ, родные спрашивали, распространяются ли на них положения Женевской конвенции, в ряде случаев просили не возвращать родных на Украину, опасаясь за их жизнь. "Им давались соответствующие разъяснения. В целом же представляется необходимым установить на уровне закона правовой статус для лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции", - сообщила Москалькова.
https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871858585.html
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РИА Новости
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россия, украина, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала установить правовой статус задержанных военных ВСУ
Омбудсмен Москалькова призвала установить правовой статус задержанных украинских военных
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости.
Более 1000 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от родственников задержанных украинских военнослужащих, следует из доклада
о деятельности российского омбудсмена Татьяны Москальковой за 2022 год.
"Более 1000 обращений (по состоянию на 1 апреля 2023 г.) поступило от родственников украинских военнослужащих, задержанных в ходе проведения СВО, о подтверждении их местонахождения, о состоянии их здоровья и условиях содержания", - говорится в документе.
По данным омбудсмена РФ, родные спрашивали, распространяются ли на них положения Женевской конвенции, в ряде случаев просили не возвращать родных на Украину, опасаясь за их жизнь.
"Им давались соответствующие разъяснения. В целом же представляется необходимым установить на уровне закона правовой статус для лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции", - сообщила Москалькова.
Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных