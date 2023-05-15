https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871858585.html

Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных

Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных - РИА Новости, 15.05.2023

Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:59

2023-05-15T13:59

2023-05-15T21:29

россия

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о пытках российских военнослужащих в украинском плену, и выразила надежду на объективное рассмотрение вопроса."От директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) М. Мекаччи на нашу просьбу обратить внимание на информацию о пытках российских военнослужащих получен ответ", — говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.Согласно ему, бюро обеспечит сбор, консолидацию и анализ всех доступных ему свидетельств описанных нарушений, сообщила она."Выражаем надежду на объективное осуществление указанной работы", — отметила омбудсмен.

https://ria.ru/20230515/pytki-1871858197.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, татьяна москалькова