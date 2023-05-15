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Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных - РИА Новости, 15.05.2023
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13:59 15.05.2023 (обновлено: 21:29 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871858585.html
Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных
Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:59
2023-05-15T21:29
россия
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о пытках российских военнослужащих в украинском плену, и выразила надежду на объективное рассмотрение вопроса."От директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) М. Мекаччи на нашу просьбу обратить внимание на информацию о пытках российских военнослужащих получен ответ", — говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.Согласно ему, бюро обеспечит сбор, консолидацию и анализ всех доступных ему свидетельств описанных нарушений, сообщила она."Выражаем надежду на объективное осуществление указанной работы", — отметила омбудсмен.
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россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, татьяна москалькова
Россия, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Татьяна Москалькова
Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных

Москалькова получила ответ БДИПЧ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных в плену

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о пытках российских военнослужащих в украинском плену, и выразила надежду на объективное рассмотрение вопроса.
"От директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) М. Мекаччи на нашу просьбу обратить внимание на информацию о пытках российских военнослужащих получен ответ", — говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
Согласно ему, бюро обеспечит сбор, консолидацию и анализ всех доступных ему свидетельств описанных нарушений, сообщила она.
"Выражаем надежду на объективное осуществление указанной работы", — отметила омбудсмен.
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РоссияБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕТатьяна Москалькова
 
 
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