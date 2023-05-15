https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871858585.html
Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных
Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:59
2023-05-15T13:59
2023-05-15T21:29
россия
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о пытках российских военнослужащих в украинском плену, и выразила надежду на объективное рассмотрение вопроса."От директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) М. Мекаччи на нашу просьбу обратить внимание на информацию о пытках российских военнослужащих получен ответ", — говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.Согласно ему, бюро обеспечит сбор, консолидацию и анализ всех доступных ему свидетельств описанных нарушений, сообщила она."Выражаем надежду на объективное осуществление указанной работы", — отметила омбудсмен.
https://ria.ru/20230515/pytki-1871858197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, татьяна москалькова
Россия, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Татьяна Москалькова
Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных
Москалькова получила ответ БДИПЧ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных в плену
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о пытках российских военнослужащих в украинском плену, и выразила надежду на объективное рассмотрение вопроса.
"От директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) М. Мекаччи на нашу просьбу обратить внимание на информацию о пытках российских военнослужащих получен ответ", — говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
Согласно ему, бюро обеспечит сбор, консолидацию и анализ всех доступных ему свидетельств описанных нарушений, сообщила она.
"Выражаем надежду на объективное осуществление указанной работы", — отметила омбудсмен.
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