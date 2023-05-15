https://ria.ru/20230515/moldaviya-1872023543.html

Премьер Молдавии намерен добиться конфискации имущества лидера партии "Шор"

Премьер Молдавии намерен добиться конфискации имущества лидера партии "Шор" - РИА Новости, 15.05.2023

Премьер Молдавии намерен добиться конфискации имущества лидера партии "Шор"

Премьер Молдавии Дорин Речан уверен, что осужденный на 15 лет лидер партии "Шор" Илан Шор будет отбывать наказание, а его имущество должно быть конфисковано для РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:38

2023-05-15T22:38

2023-05-15T22:38

в мире

молдавия

илан шор

кишинев

владимир плахотнюк

дорин речан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851242585_0:33:566:351_1920x0_80_0_0_875433c52e5b81b48042b9d1eec7c14a.png

КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан уверен, что осужденный на 15 лет лидер партии "Шор" Илан Шор будет отбывать наказание, а его имущество должно быть конфисковано для компенсации ущерба граждан. Президент Молдавии Майя Санду сообщила 13 апреля, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. "Я уверен, что гражданин Шор будет отбывать наказание, также важно конфисковать имущество, компенсировать потери граждан Молдавии. Я допускаю, что могут быть сложности при возмещении ущерба, что не все суммы можно будет вернуть, но часть имущества уже под секвестром, готовится процедура его конфискации", - заявил Речан в эфире телеканала Pro TV. Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. По словам израильской стороны, после вынесения окончательного приговора обвиняемому, они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле. Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20230515/pretsedent-1871882799.html

https://ria.ru/20230515/gagauziya-1871747475.html

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, илан шор, кишинев, владимир плахотнюк, дорин речан