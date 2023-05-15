https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871822099.html

Соцпартия Молдавии начнет кампанию за сохранение членства страны в СНГ

Соцпартия Молдавии начнет кампанию за сохранение членства страны в СНГ - РИА Новости, 15.05.2023

Соцпартия Молдавии начнет кампанию за сохранение членства страны в СНГ

Партия социалистов Молдавии намерена добиться сохранения республики в составе СНГ, поскольку решать вопросы об изменении геополитического статуса страны можно... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:04

2023-05-15T13:04

2023-05-15T13:04

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снг

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии намерена добиться сохранения республики в составе СНГ, поскольку решать вопросы об изменении геополитического статуса страны можно лишь путем референдума, сообщает пресс-служба политсилы в Telegram-канале. Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Партия социалистов категорически осуждает заявление председателя парламента Игоря Гросу и других лидеров партии "Действие и солидарность" о начале выхода Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Партия социалистов намерена начать всенародную кампанию за сохранение членства Молдавии в СНГ. Верим, что к нам присоединятся и другие патриотические силы страны, выступающие против разрыва связей с нашими традиционными восточными партнерами", - говорится в заявлении Соцпартии. В партии отметили, что у нынешних руководителей Молдавии "нет мандата на разрушение исторических связей республики". Социалисты подчеркивают, что принимать решения о любом изменении геополитического статус-кво Молдавии можно только на основе всенародного референдума. "Молдавия не выживет без сохранения своего полноправного членства в Содружестве Независимых Государств, без укрепления политических, экономических, социальных и духовных связей со странами евразийского пространства, - без всего того, что было наработано в течение последних десятилетий, в том числе при непосредственном участии представителей партий, входящих в Блок коммунистов и социалистов", - подчеркивается в заявлении. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в минувший четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Ранее правительство Молдавии выступило с предложением о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир", одним из 10 учредителей которой она является. В начале апреля кабмин официально принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды", фактически же финансирование было прервано еще с апреля прошлого года. Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.

https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871764428.html

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в мире, молдавия, снг