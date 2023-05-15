https://ria.ru/20230515/moldavia-1872019689.html
Премьер Молдавии заявил, что партию "Шор" должны объявить вне закона
Премьер Молдавии заявил, что партию "Шор" должны объявить вне закона - РИА Новости, 15.05.2023
Премьер Молдавии заявил, что партию "Шор" должны объявить вне закона
Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью заявил, что партия "Шор" должна быть запрещена, поскольку ее члены якобы пользуются незаконным финансированием и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:04
2023-05-15T22:04
2023-05-15T22:12
в мире
молдавия
кишинев
дорин речан
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью заявил, что партия "Шор" должна быть запрещена, поскольку ее члены якобы пользуются незаконным финансированием и подкупают избирателей. В среду КС Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В конечном итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 16 мая. "Мы дошли до того, что КС все-таки рассматривает дело об объявлении партии "Шор" вне закона из-за незаконного финансирования… Мы добавили доказательства, которые дополняют представленные ранее доказательства, чтобы объявить партию "Шор" вне закона, поскольку это не партия, а ОПГ, которая подкупает избирателей", - заявил Речан в эфире телеканала Pro TV. Он отметил, что не был премьером, когда правительство обратилось в КС с запросом относительно партии "Шор", однако поддерживает эту инициативу. "Эта партия должна быть выведена из молдавской политики, мы должны наказать всех, кто участвовал в незаконных схемах, в подкупе избирателей, в управлении экономическими агентами, которые различными схемами проводили деньги (для партии - ред.). Также нужно проверить источники доходов", - добавил премьер. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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в мире, молдавия, кишинев, дорин речан, илан шор, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Дорин Речан, Илан Шор, Марина Таубер
Премьер Молдавии заявил, что партию "Шор" должны объявить вне закона
Премьер Молдавии Речан: "Шор" это не партия, а ОПГ, ее должны объявить вне закона
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости.
Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью
заявил, что партия "Шор" должна быть запрещена, поскольку ее члены якобы пользуются незаконным финансированием и подкупают избирателей.
В среду КС Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В конечном итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 16 мая.
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"Мы дошли до того, что КС все-таки рассматривает дело об объявлении партии "Шор" вне закона из-за незаконного финансирования… Мы добавили доказательства, которые дополняют представленные ранее доказательства, чтобы объявить партию "Шор" вне закона, поскольку это не партия, а ОПГ, которая подкупает избирателей", - заявил Речан в эфире телеканала Pro TV.
Он отметил, что не был премьером, когда правительство обратилось в КС с запросом относительно партии "Шор", однако поддерживает эту инициативу.
"Эта партия должна быть выведена из молдавской политики, мы должны наказать всех, кто участвовал в незаконных схемах, в подкупе избирателей, в управлении экономическими агентами, которые различными схемами проводили деньги (для партии - ред.). Также нужно проверить источники доходов", - добавил премьер.
Апелляционная палата Кишинева
13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора
к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер
. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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