https://ria.ru/20230515/mobilizatsiya-1871864620.html

Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации

Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 15.05.2023

Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации

Более 3,4 тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2022 году по вопросам частичной мобилизации. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:07

2023-05-15T14:07

2023-05-15T14:07

россия

татьяна москалькова

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 3,4 тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2022 году по вопросам частичной мобилизации. "В период с 23 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года к уполномоченному поступило 3493 обращения по вопросам частичной мобилизации, из них 260 коллективных. От граждан, подлежащих мобилизации, поступило 463 обращения, от членов семей мобилизованных и подлежащих призыву — 3030", - говорится в докладе о деятельности российского омбудсмена за 2022 год. По данным Москальковой, обращения, связанные с частичной мобилизацией, касались различных вопросов. "В большинстве обращений выражалось несогласие с призывом на военную службу в период частичной военной мобилизации (почти в каждом пятом обращении). Причины, которые называли заявители, касались состояния здоровья, достижения возраста, не подпадающего под призыв, отсутствия боевого опыта и военной учетной специальности, наличия малолетних детей, нетрудоспособных членов семьи, предусмотренной законом отсрочки от частичной мобилизации и других", - сообщила омбудсмен. Также, по ее словам, нередко наряду с несогласием с призывом граждане заявляли о нарушении этических норм при вручении повестки, о том, что ее "вручали вместе с сотрудниками органами внутренних дел ночью, на улицах, в общественных местах". Кроме того, по данным Москальковой, практически половина обращений об освобождении от призыва на военную службу по частичной мобилизации поступила в связи с состоянием здоровья. "В случае подтверждения фактов, изложенных в жалобе, органами власти принимались решения об исправлении ситуации. Из обратившихся к уполномоченному 51 гражданин был освобожден от мобилизации в связи с наличием болезней, которые освобождают от мобилизации", - сообщила она. Также были обращения, в которых сообщалось о том, что военкомами не принимались меры по медицинскому освидетельствованию при жалобах на болезнь. "По нашим обращениям был направлен на медицинское обследование годности к военной службе 21 мобилизованный гражданин. Из них 5 признаны негодными к военной службе", - следует из доклада.

https://ria.ru/20230512/mobilizatsiya-1871244006.html

https://ria.ru/20230417/mobilizatsiya-1865780390.html

https://ria.ru/20230515/moskalkova-1871858585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна москалькова, частичная мобилизация в россии