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Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 15.05.2023
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14:07 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/mobilizatsiya-1871864620.html
Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации
Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации
Более 3,4 тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2022 году по вопросам частичной мобилизации. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:07
2023-05-15T14:07
россия
татьяна москалькова
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 3,4 тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2022 году по вопросам частичной мобилизации. "В период с 23 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года к уполномоченному поступило 3493 обращения по вопросам частичной мобилизации, из них 260 коллективных. От граждан, подлежащих мобилизации, поступило 463 обращения, от членов семей мобилизованных и подлежащих призыву — 3030", - говорится в докладе о деятельности российского омбудсмена за 2022 год. По данным Москальковой, обращения, связанные с частичной мобилизацией, касались различных вопросов. "В большинстве обращений выражалось несогласие с призывом на военную службу в период частичной военной мобилизации (почти в каждом пятом обращении). Причины, которые называли заявители, касались состояния здоровья, достижения возраста, не подпадающего под призыв, отсутствия боевого опыта и военной учетной специальности, наличия малолетних детей, нетрудоспособных членов семьи, предусмотренной законом отсрочки от частичной мобилизации и других", - сообщила омбудсмен. Также, по ее словам, нередко наряду с несогласием с призывом граждане заявляли о нарушении этических норм при вручении повестки, о том, что ее "вручали вместе с сотрудниками органами внутренних дел ночью, на улицах, в общественных местах". Кроме того, по данным Москальковой, практически половина обращений об освобождении от призыва на военную службу по частичной мобилизации поступила в связи с состоянием здоровья. "В случае подтверждения фактов, изложенных в жалобе, органами власти принимались решения об исправлении ситуации. Из обратившихся к уполномоченному 51 гражданин был освобожден от мобилизации в связи с наличием болезней, которые освобождают от мобилизации", - сообщила она. Также были обращения, в которых сообщалось о том, что военкомами не принимались меры по медицинскому освидетельствованию при жалобах на болезнь. "По нашим обращениям был направлен на медицинское обследование годности к военной службе 21 мобилизованный гражданин. Из них 5 признаны негодными к военной службе", - следует из доклада.
https://ria.ru/20230512/mobilizatsiya-1871244006.html
https://ria.ru/20230417/mobilizatsiya-1865780390.html
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россия, татьяна москалькова, частичная мобилизация в россии
Россия, Татьяна Москалькова, Частичная мобилизация в России
Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации

Москалькова сообщила, что получила более 3,4 тысячи обращений по частичной мобилизации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 3,4 тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2022 году по вопросам частичной мобилизации.
"В период с 23 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года к уполномоченному поступило 3493 обращения по вопросам частичной мобилизации, из них 260 коллективных. От граждан, подлежащих мобилизации, поступило 463 обращения, от членов семей мобилизованных и подлежащих призыву — 3030", - говорится в докладе о деятельности российского омбудсмена за 2022 год.
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По данным Москальковой, обращения, связанные с частичной мобилизацией, касались различных вопросов.
"В большинстве обращений выражалось несогласие с призывом на военную службу в период частичной военной мобилизации (почти в каждом пятом обращении). Причины, которые называли заявители, касались состояния здоровья, достижения возраста, не подпадающего под призыв, отсутствия боевого опыта и военной учетной специальности, наличия малолетних детей, нетрудоспособных членов семьи, предусмотренной законом отсрочки от частичной мобилизации и других", - сообщила омбудсмен.
Также, по ее словам, нередко наряду с несогласием с призывом граждане заявляли о нарушении этических норм при вручении повестки, о том, что ее "вручали вместе с сотрудниками органами внутренних дел ночью, на улицах, в общественных местах".
Кроме того, по данным Москальковой, практически половина обращений об освобождении от призыва на военную службу по частичной мобилизации поступила в связи с состоянием здоровья.
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"В случае подтверждения фактов, изложенных в жалобе, органами власти принимались решения об исправлении ситуации. Из обратившихся к уполномоченному 51 гражданин был освобожден от мобилизации в связи с наличием болезней, которые освобождают от мобилизации", - сообщила она.
Также были обращения, в которых сообщалось о том, что военкомами не принимались меры по медицинскому освидетельствованию при жалобах на болезнь.
"По нашим обращениям был направлен на медицинское обследование годности к военной службе 21 мобилизованный гражданин. Из них 5 признаны негодными к военной службе", - следует из доклада.
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