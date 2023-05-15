https://ria.ru/20230515/mitropolit-1871886204.html
Наместник Киевской лавры рассказал о сделке, которую ему предлагала СБУ
Наместник Киевской лавры рассказал о сделке, которую ему предлагала СБУ - РИА Новости, 15.05.2023
Наместник Киевской лавры рассказал о сделке, которую ему предлагала СБУ
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в интервью СПЖ, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали его к сделке – выселение... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:44
2023-05-15T14:44
2023-05-15T14:44
религия
украина
киевская область
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в интервью СПЖ, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали его к сделке – выселение монахов в обмен на свободу. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Владыке предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ"). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html
https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киевская область, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Наместник Киевской лавры рассказал о сделке, которую ему предлагала СБУ
Митрополит Павел: СБУ предлагала выселить монахов из лавры в обмен на свободу предстоятеля
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в интервью
СПЖ, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали его к сделке – выселение монахов в обмен на свободу.
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Владыке предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ").
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"Я смеюсь – меня окольцевали. Скажу, что я не заслужил этого, это политический заказ. Сотрудники Службы безопасности дважды принуждали меня пойти на компромисс – я остался бы на свободе, если бы братию выселили из лавры… Один из них мне сказал: "Тогда будет открыто уголовное дело". Я ответил: "Пожалуйста, я не боюсь пострадать за Христа", - сказал митрополит Павел в интервью, опубликованном на сайте Союза православных журналистов.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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