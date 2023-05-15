https://ria.ru/20230515/mitropolit-1871886204.html

Наместник Киевской лавры рассказал о сделке, которую ему предлагала СБУ

Наместник Киевской лавры рассказал о сделке, которую ему предлагала СБУ - РИА Новости, 15.05.2023

Наместник Киевской лавры рассказал о сделке, которую ему предлагала СБУ

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в интервью СПЖ, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали его к сделке – выселение... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:44

2023-05-15T14:44

2023-05-15T14:44

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в интервью СПЖ, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали его к сделке – выселение монахов в обмен на свободу. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Владыке предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ"). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киевская область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)