https://ria.ru/20230515/minobrnauki-1871891730.html

Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью

Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью - РИА Новости, 15.05.2023

Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью

Минобрнауки России и Роспотребнадзор запретили вузам допускать к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики студентов и преподавателей, которые не... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:59

2023-05-15T14:59

2023-05-15T15:12

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки России и Роспотребнадзор запретили вузам допускать к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики студентов и преподавателей, которые не болели корью и не были привиты, сообщается на сайте министерства. В министерстве также сообщили, что направили в вузы методические рекомендации по профилактике кори в университетах и общежитиях.Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Первым вузом стал Губкинский университет, который объявил для студентов внеплановые каникулы, а также перевел занятия в дистанционный режим на 21 день. Следующим на дистант перешел Московский Политех, но он перевел на дистант лишь часть групп - из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.Московский авиационный институт объявлял о том, что корь подозревают у одного из студентов, но подозрения не подтвердились и занятия остались очными. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) также были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились, но студенты, которые не болели корью или не были вакцинированы от кори дважды в жизни, могут перейти на дистанционный формат обучения на период до 5 мая 2023 года по личному заявлению. В Российском государственном гуманитарном университете корь подозревают у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.

https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)