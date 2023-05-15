https://ria.ru/20230515/minobrnauki-1871891730.html
Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью
Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью - РИА Новости, 15.05.2023
Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью
Минобрнауки России и Роспотребнадзор запретили вузам допускать к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики студентов и преподавателей, которые не... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:59
2023-05-15T14:59
2023-05-15T15:12
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки России и Роспотребнадзор запретили вузам допускать к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики студентов и преподавателей, которые не болели корью и не были привиты, сообщается на сайте министерства. В министерстве также сообщили, что направили в вузы методические рекомендации по профилактике кори в университетах и общежитиях.Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Первым вузом стал Губкинский университет, который объявил для студентов внеплановые каникулы, а также перевел занятия в дистанционный режим на 21 день. Следующим на дистант перешел Московский Политех, но он перевел на дистант лишь часть групп - из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.Московский авиационный институт объявлял о том, что корь подозревают у одного из студентов, но подозрения не подтвердились и занятия остались очными. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) также были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились, но студенты, которые не болели корью или не были вакцинированы от кори дважды в жизни, могут перейти на дистанционный формат обучения на период до 5 мая 2023 года по личному заявлению. В Российском государственном гуманитарном университете корь подозревают у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.
https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Вузам запретили допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью
Минобрнауки запретило вузам допускать к мероприятиям не болевших корью и непривитых людей
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Минобрнауки России и Роспотребнадзор запретили вузам допускать к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики студентов и преподавателей, которые не болели корью и не были привиты, сообщается на сайте
министерства.
В министерстве также сообщили, что направили в вузы методические рекомендации по профилактике кори в университетах и общежитиях.
«
"Администрациям вузов требуется не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, не привитых либо не имеющих сведений о прививках против кори на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего", - говорится в сообщении.
Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Первым вузом стал Губкинский университет, который объявил для студентов внеплановые каникулы, а также перевел занятия в дистанционный режим на 21 день. Следующим на дистант перешел Московский Политех, но он перевел на дистант лишь часть групп - из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.
Московский авиационный институт объявлял о том, что корь подозревают у одного из студентов, но подозрения не подтвердились и занятия остались очными. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) также были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились, но студенты, которые не болели корью или не были вакцинированы от кори дважды в жизни, могут перейти на дистанционный формат обучения на период до 5 мая 2023 года по личному заявлению. В Российском государственном гуманитарном университете корь подозревают у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.
Прививка от кори: правила вакцинации для взрослых и детей