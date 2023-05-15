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Министр инвестиций кабмина в Ливии посетит KazanForum в России - РИА Новости, 15.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
17:17 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/ministr-1871945608.html
Министр инвестиций кабмина в Ливии посетит KazanForum в России
Министр инвестиций кабмина в Ливии посетит KazanForum в России - РИА Новости, 15.05.2023
Министр инвестиций кабмина в Ливии посетит KazanForum в России
Министр по инвестициям заседающего в Сирте правительства Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди посетит Международный экономический форум "Россия – Исламский мир:... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:17
2023-05-15T17:17
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
ливия
фатхи башага
муаммар каддафи
халифа хафтар
триполи
россия
оон
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БЕНГАЗИ, 15 мая - РИА Новости. Министр по инвестициям заседающего в Сирте правительства Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди посетит Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", об этом он заявил РИА Новости. По словам главы ведомства, в настоящий момент между правительством в Триполи и российскими компаниями контактов нет. Однако, по его словам, такие связи могут появиться после посещения им экономического форума "Россия – Исламский мир" в Казани. "Мы приглашены. На этой конференции я проведу переговоры с (представителями) Россией. Мы уважаем все идеи и видения (российской стороны). Россия первая, кто приветствовала (появление) этого правительства (кабмина в Сирте)", - сказал аль-Каиди. Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" состоится 18-19 мая 2023 года в Казани в 14-й раз. С 2023 года форум получил федеральный статус. В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20230312/forum-1857369746.html
ливия
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ливия, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар, триполи, россия, оон
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Ливия, Фатхи Башага , Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, Триполи, Россия, ООН

Министр инвестиций кабмина в Ливии посетит KazanForum в России

© AP Photo / Mohammad HannonФлаг Ливии
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Mohammad Hannon
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БЕНГАЗИ, 15 мая - РИА Новости. Министр по инвестициям заседающего в Сирте правительства Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди посетит Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", об этом он заявил РИА Новости.
По словам главы ведомства, в настоящий момент между правительством в Триполи и российскими компаниями контактов нет. Однако, по его словам, такие связи могут появиться после посещения им экономического форума "Россия – Исламский мир" в Казани.
"Мы приглашены. На этой конференции я проведу переговоры с (представителями) Россией. Мы уважаем все идеи и видения (российской стороны). Россия первая, кто приветствовала (появление) этого правительства (кабмина в Сирте)", - сказал аль-Каиди.
Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" состоится 18-19 мая 2023 года в Казани в 14-й раз. С 2023 года форум получил федеральный статус.
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum"
12 марта, 17:28
В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"ЛивияФатхи БашагаМуаммар КаддафиХалифа ХафтарТриполиРоссияООН
 
 
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