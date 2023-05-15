Министр инвестиций кабмина в Ливии посетит KazanForum в России
© AP Photo / Mohammad HannonФлаг Ливии
© AP Photo / Mohammad Hannon
БЕНГАЗИ, 15 мая - РИА Новости. Министр по инвестициям заседающего в Сирте правительства Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди посетит Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", об этом он заявил РИА Новости.
"Мы приглашены. На этой конференции я проведу переговоры с (представителями) Россией. Мы уважаем все идеи и видения (российской стороны). Россия первая, кто приветствовала (появление) этого правительства (кабмина в Сирте)", - сказал аль-Каиди.
Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" состоится 18-19 мая 2023 года в Казани в 14-й раз. С 2023 года форум получил федеральный статус.
В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.