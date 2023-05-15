https://ria.ru/20230515/mikroavtobusy-1871955979.html
В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы
В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы - РИА Новости, 15.05.2023
В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы
Одиннадцать многодетных семей из Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:37
2023-05-15T17:37
2023-05-15T17:37
ростовская область
ростовская область
неклиновский район
каменск-шахтинский
андрей пучков
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Одиннадцать многодетных семей из Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. "Сегодня, 15 мая, 11 семей, в которых воспитывается восемь и более детей, получили микроавтобусы", - говорится в сообщении. По поручению главы региона Василия Голубева в мероприятии принял участие замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков. Ключи от нового автотранспорта вручены многодетным семьям из Волгодонского, Дубовского, Матвеево-Курганского, Обливского, Неклиновского районов, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Шахт, Зверева и Волгодонска. "В регионе вопросам материнства и детства, укреплению семейных ценностей уделяется особое внимание. 27 многодетных семей в этом году получат ключи от автомобилей", - отметил Пучков. Он уточнил, что всего за 12 лет работы программы микроавтобусы получили 154 семьи, которые достойно воспитывают восемь и более детей. Различными мерами социальной поддержки в Ростовской области пользуются 49,3 тысячи семей, в которых воспитывается трое и более детей. Семьям с тремя и более детьми без учета доходов, в частности, предоставляются компенсация в размере 50% платы за коммунальные услуги, оплаты стоимости при проживании в домах, не имеющих центрального отопления; ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 472 рублей; единовременная выплата в случае рождения тройни – на каждого малыша семья получает по 73 854 рубля. Также семьям предоставляется денежная компенсация по оплате расходов на газификацию домовладения в размере 50% ее стоимости, но не выше 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230420/prepodavatel-1866737857.html
ростовская область
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ростовская область, неклиновский район, каменск-шахтинский, андрей пучков, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Неклиновский район, Каменск-Шахтинский, Андрей Пучков, Василий Голубев
В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы
В Ростовской области 11 многодетных семей получили микроавтобусы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Одиннадцать многодетных семей из Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 15 мая, 11 семей, в которых воспитывается восемь и более детей, получили микроавтобусы", - говорится в сообщении. По поручению главы региона Василия Голубева
в мероприятии принял участие замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков
.
Ключи от нового автотранспорта вручены многодетным семьям из Волгодонского, Дубовского, Матвеево-Курганского, Обливского, Неклиновского районов
, Каменска-Шахтинского
, Новошахтинска
, Шахт
, Зверева и Волгодонска
.
"В регионе вопросам материнства и детства, укреплению семейных ценностей уделяется особое внимание. 27 многодетных семей в этом году получат ключи от автомобилей", - отметил Пучков. Он уточнил, что всего за 12 лет работы программы микроавтобусы получили 154 семьи, которые достойно воспитывают восемь и более детей.
Различными мерами социальной поддержки в Ростовской области пользуются 49,3 тысячи семей, в которых воспитывается трое и более детей. Семьям с тремя и более детьми без учета доходов, в частности, предоставляются компенсация в размере 50% платы за коммунальные услуги, оплаты стоимости при проживании в домах, не имеющих центрального отопления; ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 472 рублей; единовременная выплата в случае рождения тройни – на каждого малыша семья получает по 73 854 рубля. Также семьям предоставляется денежная компенсация по оплате расходов на газификацию домовладения в размере 50% ее стоимости, но не выше 50 тысяч рублей.
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