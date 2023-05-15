Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
17:37 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/mikroavtobusy-1871955979.html
В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы
В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы - РИА Новости, 15.05.2023
В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы
Одиннадцать многодетных семей из Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:37
2023-05-15T17:37
ростовская область
ростовская область
неклиновский район
каменск-шахтинский
андрей пучков
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Одиннадцать многодетных семей из Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. "Сегодня, 15 мая, 11 семей, в которых воспитывается восемь и более детей, получили микроавтобусы", - говорится в сообщении. По поручению главы региона Василия Голубева в мероприятии принял участие замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков. Ключи от нового автотранспорта вручены многодетным семьям из Волгодонского, Дубовского, Матвеево-Курганского, Обливского, Неклиновского районов, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Шахт, Зверева и Волгодонска. "В регионе вопросам материнства и детства, укреплению семейных ценностей уделяется особое внимание. 27 многодетных семей в этом году получат ключи от автомобилей", - отметил Пучков. Он уточнил, что всего за 12 лет работы программы микроавтобусы получили 154 семьи, которые достойно воспитывают восемь и более детей. Различными мерами социальной поддержки в Ростовской области пользуются 49,3 тысячи семей, в которых воспитывается трое и более детей. Семьям с тремя и более детьми без учета доходов, в частности, предоставляются компенсация в размере 50% платы за коммунальные услуги, оплаты стоимости при проживании в домах, не имеющих центрального отопления; ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 472 рублей; единовременная выплата в случае рождения тройни – на каждого малыша семья получает по 73 854 рубля. Также семьям предоставляется денежная компенсация по оплате расходов на газификацию домовладения в размере 50% ее стоимости, но не выше 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230420/prepodavatel-1866737857.html
ростовская область
неклиновский район
каменск-шахтинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6ca54ee5f82f8ff1af1fdbfdbcf5993b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, неклиновский район, каменск-шахтинский, андрей пучков, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Неклиновский район, Каменск-Шахтинский, Андрей Пучков, Василий Голубев
В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы

В Ростовской области 11 многодетных семей получили микроавтобусы

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Одиннадцать многодетных семей из Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 15 мая, 11 семей, в которых воспитывается восемь и более детей, получили микроавтобусы", - говорится в сообщении. По поручению главы региона Василия Голубева в мероприятии принял участие замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков.
Ключи от нового автотранспорта вручены многодетным семьям из Волгодонского, Дубовского, Матвеево-Курганского, Обливского, Неклиновского районов, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Шахт, Зверева и Волгодонска.
"В регионе вопросам материнства и детства, укреплению семейных ценностей уделяется особое внимание. 27 многодетных семей в этом году получат ключи от автомобилей", - отметил Пучков. Он уточнил, что всего за 12 лет работы программы микроавтобусы получили 154 семьи, которые достойно воспитывают восемь и более детей.
Различными мерами социальной поддержки в Ростовской области пользуются 49,3 тысячи семей, в которых воспитывается трое и более детей. Семьям с тремя и более детьми без учета доходов, в частности, предоставляются компенсация в размере 50% платы за коммунальные услуги, оплаты стоимости при проживании в домах, не имеющих центрального отопления; ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 472 рублей; единовременная выплата в случае рождения тройни – на каждого малыша семья получает по 73 854 рубля. Также семьям предоставляется денежная компенсация по оплате расходов на газификацию домовладения в размере 50% ее стоимости, но не выше 50 тысяч рублей.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Ростове-на-Дону открылся конкурс на лучшего молодого педагога юга России
20 апреля, 19:42
 
Ростовская областьРостовская областьНеклиновский районКаменск-ШахтинскийАндрей ПучковВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала