https://ria.ru/20230515/mikroavtobusy-1871955979.html

В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы

В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы - РИА Новости, 15.05.2023

В Ростовской области многодетные семьи получили микроавтобусы

Одиннадцать многодетных семей из Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:37

2023-05-15T17:37

2023-05-15T17:37

ростовская область

ростовская область

неклиновский район

каменск-шахтинский

андрей пучков

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Одиннадцать многодетных семей из Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. "Сегодня, 15 мая, 11 семей, в которых воспитывается восемь и более детей, получили микроавтобусы", - говорится в сообщении. По поручению главы региона Василия Голубева в мероприятии принял участие замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков. Ключи от нового автотранспорта вручены многодетным семьям из Волгодонского, Дубовского, Матвеево-Курганского, Обливского, Неклиновского районов, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Шахт, Зверева и Волгодонска. "В регионе вопросам материнства и детства, укреплению семейных ценностей уделяется особое внимание. 27 многодетных семей в этом году получат ключи от автомобилей", - отметил Пучков. Он уточнил, что всего за 12 лет работы программы микроавтобусы получили 154 семьи, которые достойно воспитывают восемь и более детей. Различными мерами социальной поддержки в Ростовской области пользуются 49,3 тысячи семей, в которых воспитывается трое и более детей. Семьям с тремя и более детьми без учета доходов, в частности, предоставляются компенсация в размере 50% платы за коммунальные услуги, оплаты стоимости при проживании в домах, не имеющих центрального отопления; ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 472 рублей; единовременная выплата в случае рождения тройни – на каждого малыша семья получает по 73 854 рубля. Также семьям предоставляется денежная компенсация по оплате расходов на газификацию домовладения в размере 50% ее стоимости, но не выше 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230420/prepodavatel-1866737857.html

ростовская область

неклиновский район

каменск-шахтинский

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ростовская область, неклиновский район, каменск-шахтинский, андрей пучков, василий голубев