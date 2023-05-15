https://ria.ru/20230515/mat-1871890461.html

На Алтае мать, выставившая маленького сына на мороз голым, получила срок

На Алтае мать, выставившая маленького сына на мороз голым, получила срок - РИА Новости, 15.05.2023

На Алтае мать, выставившая маленького сына на мороз голым, получила срок

Четыре года колонии получила мать, выставившая сына на мороз голым в Алтайском крае, 4,5 года - отчим, который истязал ребёнка и его братьев, сообщила... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:54

2023-05-15T14:54

2023-05-15T14:54

происшествия

россия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Четыре года колонии получила мать, выставившая сына на мороз голым в Алтайском крае, 4,5 года - отчим, который истязал ребёнка и его братьев, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. По данным регионального управления СК РФ, собранные доказательства "признаны достаточными для вынесения приговора 27-летней жительнице села Селезнево Шелаболихинского района и её 35-летнему сожителю". Им вменили п. п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий… в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Кроме того, женщину признали виновной также по статьям об умышленном причинении вреда здоровью своего маленького сына и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. "Следствием и судом установлено, что сожители на протяжении длительного времени применяли психическое и физическое насилие в отношении детей 2020, 2016 и 2015 годов рождения… мать истязала детей, а также не пресекала противоправных действий со стороны сожителя, который систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия. 21 января 2022 года женщина, будучи недовольной поведением 5-летнего сына, выгнала его из дома без одежды и обуви. Продолжительное время мальчик на морозе находился на улице", - отмечают в СУСК. Мальчика увидела соседка, она и начала "бить тревогу". По данным прокуратуры, когда полицейские приехали на вызов, горе-мать покусала их, а мужчина замахнулся на стража порядка. "В настоящее время дети помещены в безопасные условия. Подсудимой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, подсудимому – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - рассказала Антошкина. Ранее сообщалось, что на мороз мальчика выставил отчим, однако следствие и суд пришли к выводу, что жестокость проявила родная мать ребёнка.

https://ria.ru/20230511/mat-1871142603.html

https://ria.ru/20230511/malchik-1871163931.html

россия

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)