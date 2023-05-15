https://ria.ru/20230515/mat-1871890461.html
На Алтае мать, выставившая маленького сына на мороз голым, получила срок
На Алтае мать, выставившая маленького сына на мороз голым, получила срок - РИА Новости, 15.05.2023
На Алтае мать, выставившая маленького сына на мороз голым, получила срок
Четыре года колонии получила мать, выставившая сына на мороз голым в Алтайском крае, 4,5 года - отчим, который истязал ребёнка и его братьев, сообщила... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:54
2023-05-15T14:54
2023-05-15T14:54
происшествия
россия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Четыре года колонии получила мать, выставившая сына на мороз голым в Алтайском крае, 4,5 года - отчим, который истязал ребёнка и его братьев, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. По данным регионального управления СК РФ, собранные доказательства "признаны достаточными для вынесения приговора 27-летней жительнице села Селезнево Шелаболихинского района и её 35-летнему сожителю". Им вменили п. п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий… в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Кроме того, женщину признали виновной также по статьям об умышленном причинении вреда здоровью своего маленького сына и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. "Следствием и судом установлено, что сожители на протяжении длительного времени применяли психическое и физическое насилие в отношении детей 2020, 2016 и 2015 годов рождения… мать истязала детей, а также не пресекала противоправных действий со стороны сожителя, который систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия. 21 января 2022 года женщина, будучи недовольной поведением 5-летнего сына, выгнала его из дома без одежды и обуви. Продолжительное время мальчик на морозе находился на улице", - отмечают в СУСК. Мальчика увидела соседка, она и начала "бить тревогу". По данным прокуратуры, когда полицейские приехали на вызов, горе-мать покусала их, а мужчина замахнулся на стража порядка. "В настоящее время дети помещены в безопасные условия. Подсудимой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, подсудимому – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - рассказала Антошкина. Ранее сообщалось, что на мороз мальчика выставил отчим, однако следствие и суд пришли к выводу, что жестокость проявила родная мать ребёнка.
https://ria.ru/20230511/mat-1871142603.html
https://ria.ru/20230511/malchik-1871163931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае мать, выставившая маленького сына на мороз голым, получила срок
На Алтае мать, выставившая пятилетнего сына на мороз голым, получила четыре года колонии
БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Четыре года колонии получила мать, выставившая сына на мороз голым в Алтайском крае, 4,5 года - отчим, который истязал ребёнка и его братьев, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
По данным регионального управления СК
РФ, собранные доказательства "признаны достаточными для вынесения приговора 27-летней жительнице села Селезнево Шелаболихинского района и её 35-летнему сожителю". Им вменили п. п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий… в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Кроме того, женщину признали виновной также по статьям об умышленном причинении вреда здоровью своего маленького сына и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
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"Следствием и судом установлено, что сожители на протяжении длительного времени применяли психическое и физическое насилие в отношении детей 2020, 2016 и 2015 годов рождения… мать истязала детей, а также не пресекала противоправных действий со стороны сожителя, который систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия. 21 января 2022 года женщина, будучи недовольной поведением 5-летнего сына, выгнала его из дома без одежды и обуви. Продолжительное время мальчик на морозе находился на улице", - отмечают в СУСК.
Мальчика увидела соседка, она и начала "бить тревогу". По данным прокуратуры, когда полицейские приехали на вызов, горе-мать покусала их, а мужчина замахнулся на стража порядка.
"В настоящее время дети помещены в безопасные условия. Подсудимой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, подсудимому – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - рассказала Антошкина.
Ранее сообщалось, что на мороз мальчика выставил отчим, однако следствие и суд пришли к выводу, что жестокость проявила родная мать ребёнка.
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