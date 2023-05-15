Командир "Ахмата" считает, что ВСУ бьют по Луганску из мести
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что ВСУ ударами по Луганску мстят его жителям
© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Луганска со стороны ВСУ
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Луганске нет целей, которые могли бы представлять интерес для ВСУ с военной точки зрения, украинские удары направлены исключительно против мирного населения, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Украинские войска уже несколько дней подряд при обстреле Луганска используют крылатые ракеты Storm Shadow.
"Если Киев получает новое оружие, то обязательно использует его против мирного населения. В Луганске нет никаких вооружённых сил и средств, которые "соприкасаются" с ВСУ… Получив британские ракеты, Киев мстит мирному населению за то, что оно до сих пор живо", - написал командир "Ахмата" в своем телеграм-канале. По его словам, российские военные подразделения находится намного дальше от Луганска, а ракеты "используются на полную мощь именно против мирного населения".
"Настала пора дать "ответку на полную катушку". В первую очередь тем, кто осуществляет эти пуски. Играть в кошки-мышки дальше нельзя. Пора начать работу против стран, которые поставляют это вооружение. Тут уже стесняться нечего", - считает Алаудинов.
Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ.