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Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску
Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 15.05.2023
Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску
Информация о пострадавших в результате нового удара в Луганске уточняется, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:25
2023-05-15T10:25
2023-05-15T10:31
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Информация о пострадавших в результате нового удара в Луганске уточняется, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета". Корреспондент РИА Новости передал, что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По мнению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле могли быть использованы крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
2023-05-15T10:25
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PT0M24S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску
Пасечник: информация о пострадавших и повреждениях после удара ВСУ по Луганску уточняется