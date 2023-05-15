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Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 15.05.2023 (обновлено: 10:31 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lugansk-1871759971.html
Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску
Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 15.05.2023
Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску
Информация о пострадавших в результате нового удара в Луганске уточняется, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:25
2023-05-15T10:31
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Информация о пострадавших в результате нового удара в Луганске уточняется, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета". Корреспондент РИА Новости передал, что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По мнению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле могли быть использованы крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
луганск
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"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
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происшествия, вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Информация о пострадавших в результате нового удара в Луганске уточняется, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
2023-05-15T10:25
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Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску

Пасечник: информация о пострадавших и повреждениях после удара ВСУ по Луганску уточняется

© РОДИОН_МИРОШНИК/TelegramПрилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
Прилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
© РОДИОН_МИРОШНИК/Telegram
Прилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Информация о пострадавших в результате нового удара в Луганске уточняется, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета". Корреспондент РИА Новости передал, что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По мнению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле могли быть использованы крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
«
"В восемь утра, когда жители города идут на работу, дети – в школу, украинские националисты нанесли очередной удар по Луганску. Обстрел пришелся в район ВВАУШа. Оперативные службы работают на месте обстрела. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщил Пасечник.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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