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Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску

Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 15.05.2023

Власти уточняют информацию о последствиях утреннего удара ВСУ по Луганску

Информация о пострадавших в результате нового удара в Луганске уточняется, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:25

2023-05-15T10:25

2023-05-15T10:31

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Информация о пострадавших в результате нового удара в Луганске уточняется, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета". Корреспондент РИА Новости передал, что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По мнению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле могли быть использованы крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

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"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску "Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску 2023-05-15T10:25 true PT0M24S

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Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, видео