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Овчинский: МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту - РИА Новости, 15.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:15 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/lektsii-1871760961.html
Овчинский: МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
Овчинский: МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту - РИА Новости, 15.05.2023
Овчинский: МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
Московская техническая школа (МТШ) совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) с 24 мая по 16 июня проведет онлайн-лекции по... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:15
2023-05-15T11:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
московский технический университет связи и информатики (мтуси)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) с 24 мая по 16 июня проведет онлайн-лекции по использованию искусственного интеллекта для решения прикладных задач в промышленности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Искусственный интеллект способен оптимизировать многие процессы и повысить производительность труда, однако, чтобы эффективно использовать его на практике, специалистам необходимо обладать достаточными знаниями и навыками. Именно поэтому МТШ совместно с МТУСИ подготовила цикл бесплатных онлайн-лекций. Шесть обучающих модулей помогут столичным инженерам овладеть основами работы с искусственным интеллектом и освоить области его применения", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Первый обучающий модуль состоится 24 и 25 мая. В его рамках слушатели получат общие сведения об искусственном интеллекте: познакомятся с его историей, узнают о нюансах правового регулирования, оценят перспективы и получат много других базовых знаний. На втором модуле, который состоится 31 мая, расскажут об основах программирования на языке Python. Третий и четвертый модули пройдут 1 и 7 июня, они будут посвящены изучению основных методов машинного обучения. Пятый модуль запланирован на 8 июня, он познакомит слушателей с TensorFlow – платформой, которая позволяет обучать искусственный интеллект решению различных задач. В рамках шестого модуля, который состоится 14 и 15 июня, слушатели овладеют основами компьютерного зрения, говорится в сообщении."МТУСИ ежегодно представляет уникальные ИИ-разработки: успешно функционирует система глубокой видеоаналитики PVision, система аудиоаналитики для анализа эффективности работы менеджеров, симулятор для обучения студентов, а также нейронная сеть для выявления опасного вождения. Учитывая наши опыт и высокие компетенции, образовательный онлайн-курс станет для слушателей ценным источником базовых знаний в сфере искусственного интеллекта", – сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.Освоить курс может любой желающий. По окончании онлайн-лекций участники пройдут контроль знаний и получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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владислав овчинский, московский технический университет связи и информатики (мтуси)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

Овчинский: МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) с 24 мая по 16 июня проведет онлайн-лекции по использованию искусственного интеллекта для решения прикладных задач в промышленности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Искусственный интеллект способен оптимизировать многие процессы и повысить производительность труда, однако, чтобы эффективно использовать его на практике, специалистам необходимо обладать достаточными знаниями и навыками. Именно поэтому МТШ совместно с МТУСИ подготовила цикл бесплатных онлайн-лекций. Шесть обучающих модулей помогут столичным инженерам овладеть основами работы с искусственным интеллектом и освоить области его применения", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППМТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 3
© Фото : пресс-служба ДИППМТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 3
© Фото : пресс-служба ДИППМТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 3
МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 3
МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 3
МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 3
Первый обучающий модуль состоится 24 и 25 мая. В его рамках слушатели получат общие сведения об искусственном интеллекте: познакомятся с его историей, узнают о нюансах правового регулирования, оценят перспективы и получат много других базовых знаний. На втором модуле, который состоится 31 мая, расскажут об основах программирования на языке Python. Третий и четвертый модули пройдут 1 и 7 июня, они будут посвящены изучению основных методов машинного обучения. Пятый модуль запланирован на 8 июня, он познакомит слушателей с TensorFlow – платформой, которая позволяет обучать искусственный интеллект решению различных задач. В рамках шестого модуля, который состоится 14 и 15 июня, слушатели овладеют основами компьютерного зрения, говорится в сообщении.
"МТУСИ ежегодно представляет уникальные ИИ-разработки: успешно функционирует система глубокой видеоаналитики PVision, система аудиоаналитики для анализа эффективности работы менеджеров, симулятор для обучения студентов, а также нейронная сеть для выявления опасного вождения. Учитывая наши опыт и высокие компетенции, образовательный онлайн-курс станет для слушателей ценным источником базовых знаний в сфере искусственного интеллекта", – сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.
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Освоить курс может любой желающий. По окончании онлайн-лекций участники пройдут контроль знаний и получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосковский технический университет связи и информатики (МТУСИ)
 
 
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