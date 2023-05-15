https://ria.ru/20230515/lektsii-1871760961.html

Овчинский: МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту

Овчинский: МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту - РИА Новости, 15.05.2023

Овчинский: МТШ проведет цикл бесплатных лекций по искусственному интеллекту

Московская техническая школа (МТШ) совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) с 24 мая по 16 июня проведет онлайн-лекции по... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:15

2023-05-15T11:15

2023-05-15T11:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

московский технический университет связи и информатики (мтуси)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) с 24 мая по 16 июня проведет онлайн-лекции по использованию искусственного интеллекта для решения прикладных задач в промышленности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Искусственный интеллект способен оптимизировать многие процессы и повысить производительность труда, однако, чтобы эффективно использовать его на практике, специалистам необходимо обладать достаточными знаниями и навыками. Именно поэтому МТШ совместно с МТУСИ подготовила цикл бесплатных онлайн-лекций. Шесть обучающих модулей помогут столичным инженерам овладеть основами работы с искусственным интеллектом и освоить области его применения", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Первый обучающий модуль состоится 24 и 25 мая. В его рамках слушатели получат общие сведения об искусственном интеллекте: познакомятся с его историей, узнают о нюансах правового регулирования, оценят перспективы и получат много других базовых знаний. На втором модуле, который состоится 31 мая, расскажут об основах программирования на языке Python. Третий и четвертый модули пройдут 1 и 7 июня, они будут посвящены изучению основных методов машинного обучения. Пятый модуль запланирован на 8 июня, он познакомит слушателей с TensorFlow – платформой, которая позволяет обучать искусственный интеллект решению различных задач. В рамках шестого модуля, который состоится 14 и 15 июня, слушатели овладеют основами компьютерного зрения, говорится в сообщении."МТУСИ ежегодно представляет уникальные ИИ-разработки: успешно функционирует система глубокой видеоаналитики PVision, система аудиоаналитики для анализа эффективности работы менеджеров, симулятор для обучения студентов, а также нейронная сеть для выявления опасного вождения. Учитывая наши опыт и высокие компетенции, образовательный онлайн-курс станет для слушателей ценным источником базовых знаний в сфере искусственного интеллекта", – сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.Освоить курс может любой желающий. По окончании онлайн-лекций участники пройдут контроль знаний и получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

https://ria.ru/20230514/pererabotka-1871597155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, московский технический университет связи и информатики (мтуси)