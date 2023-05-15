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Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,10 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,10 рубля - РИА Новости, 15.05.2023
Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,10 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,9 рубля - до 79,1004 рубля, курс юаня - на 26,23 копейки, до 11,3467 рубля, евро -... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:46
2023-05-15T16:46
2023-05-15T16:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,9 рубля - до 79,1004 рубля, курс юаня - на 26,23 копейки, до 11,3467 рубля, евро - на 1,84 рубля, до 86,0862 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Курс рубля, Курс доллара
Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,10 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 79,10 рубля, курс евро превысил 86 рублей