https://ria.ru/20230515/kurorty-1871911833.html

Туроператоры назвали цены на отдых премиум-класса в Краснодарском крае

Туроператоры назвали цены на отдых премиум-класса в Краснодарском крае - РИА Новости, 15.05.2023

Туроператоры назвали цены на отдых премиум-класса в Краснодарском крае

Туроператоры рассказали, сколько летом стоит отдых в пятизвездочных гостиницах Сочи, Анапы и Геленджика, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:50

2023-05-15T15:50

2023-05-15T15:50

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анапа

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько летом стоит отдых в пятизвездочных гостиницах Сочи, Анапы и Геленджика, сообщает АТОР.Так, цены на размещение в премиум-сегменте на курортах Краснодарского края выросли в среднем по рынку примерно на 15-20 процентов по сравнению с прошлым сезоном.По наблюдению специалистов АЛЕАН, больше, чем на других курортах Краснодарского края, подняли цены на свои услуги отели категории “пять звезд” в Сочи: плюс 30-40 процентов к сезону-2022. А вот в Геленджике и Анапе этот показатель составил в среднем 10 процентов.Так, в июне тур на двоих на семь ночей в отель пять звезд в Краснодарском крае с завтраками и "все включено" (без учета авиаперелета) стартует примерно от 103 тысяч (Анапа) и доходит в среднем до 200 тысяч (Сочи).Спрос на отели четыре и “пять звезд” в Краснодарском крае стабильно хороший из года в год, констатируют туроператоры. Как подчеркивают в FUN&SUN, именно гостиницы повышенного уровня сервиса пользуются спросом у отдыхающих в первую очередь.Пока, правда, объемы бронирований отелей “пять звезд” на краснодарских курортах, признают в АТОР, несколько ниже уровня прошлого года, что связано с "ощутимым повышением цен" на размещение."Номеров в отелях 5* в Краснодарском крае на летний сезон еще достаточно, приостановки продаж у пятизвездочных объектов нет", — говорит представитель Coral Travel Алена Громова. Это же подтверждают и в PAC Group, "Русском Экспрессе", FUN&SUN и "Дельфине".По мнению экспертов, пик продаж туров в отели “пять звезд” в Краснодарском крае еще не настал: всплеска бронирований участники рынка ждут в конце мая – начале июня, когда наступят летние школьные каникулы и сезон отпусков. Кроме того, часть туристов ориентируется на фактическую погоду. То есть планирует бронировать размещение только тогда, когда откроется полноценный купальный сезон.

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новости - туризм, краснодарский край, сочи, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel